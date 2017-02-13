За экстремисткие материалы "ВКонтакте" на жителя столицы региона завели уголовное дело

Прокуратурой Республики Алтай проверена законность возбуждения СО УФСБ России по Республике Алтай в отношении жителя г. Горно-Алтайска республики уголовного дела по ч.2 ст.280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты работы УФСБ России по Республике Алтай, согласно которым житель г. Горно-Алтайска, являясь приверженцем националистической идеологии, умышленно, с целью призывов к возбуждению ненависти и вражды к лицам соответствующей национальности, разместил на своей общедоступной странице социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы, пишет сайт прокуратуры РА.

Принятое СО УФСБ России по Республике Алтай решение о возбуждении уголовного дела прокуратурой республики признано законным, ходе и результаты расследования взяты на контроль.