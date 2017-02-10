Мошенник обманул пожилого горожанина, представившись сотрудником банка

Сотрудниками отдела МВД России по г. Горно-Алтайску ведется разбирательство по факту мошеннических действий, совершенных в отношении местного жителя. Согласно данным сайта МВД по РА, у 56-летнего жителя республиканской столицы мошенник похитил более 8000 рублей. На мобильный телефон мужчины пришло SMS-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, а для решения проблемы необходимо обратиться к сотруднику технической службы банка. Позвонив по указанному в сообщении телефону, мужчина узнал о том, что произошел сбой программного обеспечения и для восстановления работоспособности карты необходимо назвать ее номер и код безопасности размещенный на обратной стороне.

Сообщив злоумышленнику всю необходимую информацию, горожанин обнаружил, что с его счета списаны денежные средства за приобретение товаров через интернет-магазин.

В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные и технические мероприятия, по установлению личности и местонахождения злоумышленника. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.