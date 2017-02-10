Проведение республиканской ярмарки назначено на 18 февраля

18 февраля с 9.00 часов в Горно-Алтайске пройдет очередная республиканская ярмарка. Ярмарка проходит в целях поддержки товаропроизводителей Республики Алтай, создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции и стабилизации цен на основные продукты питания, отмечает сайт правительства РА.

На ярмарке будет представлена разнообразная продукция непосредственно от товаропроизводителей по ценам ниже рыночных: мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, сыры, масло сливочное, мед, а также другие товары, пользующиеся повышенным спросом населения.

Оптовые предприятия представят в широком ассортименте продукты питания социальной направленности, предприятия общественного питания представят в широком ассортименте продукцию собственного производства.

Традиционно в ярмарке примут активное участие муниципальные образования республики, а также предприятия соседних регионов, сообщается на сайте Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.