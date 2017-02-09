Мэря и депутаты Горно-Алтайска проведут ряд встреч с горожанами

Сегодня, 9 февраля, в 17:30 часов в актовом зале политехнического колледжа состоится первая из серии встреч представителей администрации города, депутатов, правоохранительных органов и других служб жизнеобеспечения с жителями микрорайонов Горно-Алтайска. На встречу приглашаются жители избирательного округа № 1, предприниматели, представители ТСЖ и управляющих компаний, передает сайт мэрии.

В ходе обсуждения, горожане смогут задать волнующие их вопросы и обозначить имеющиеся проблемы перед муниципальными властями и депутатским корпусом.

Данные встречи пройдут во всех микрорайонах Горно-Алтайска. В феврале запланирована еще одна, она состоится с жителями избирательного округа №2 в актовом зале Гимназии№3, 16 февраля в 17:30 часов.

Посмотреть весь график встреч можно здесь.