За гибель четырехлетнего сына отец отправится на год в колонию

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города Горно-Алтайска, он признан виновным в причинении своему четырехлетнему сыну смерти по неосторожности, передает Следком РА.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 1 на 2 ноября 2016 года у себя в частном доме в городе Горно-Алтайске 43-летний осужденный употреблял спиртные напитки вместе со своим 35-летним братом. В доме также находились двое сыновей осужденного в возрасте 4-лет и 2-месяцев. В ночное время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения закрыл задвижку дымохода отопительной печи и лег спать, в результате в доме произошло образование окиси углерода. В утреннее время 2 ноября 2016 года мужчины проснулись и почувствовали признаки отравления, о чем сообщили по телефону родственникам. По прибытию родственница обнаружила мертвым 4-летнего мальчика, 2-месячного мальчика и мужчин госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать детей в момент произошедшего находилась на стационарном лечении в больнице.

Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.