Молодая горожанка ограбила друга своего брата, пока он спал

Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража документов и денежных средств, принадлежащих жителю региона.

Заявление о совершении преступления поступило в отдел полиции от 36-летнего жителя Усть-Канского района. Мужчина пояснил, что в республиканской столице был проездом и остановился у односельчанина, который снимает жилье в Горно-Алтайске. Паспорт, пенсионная карта и другие документы, а также денежные средства в сумме 40 000 рублей вечером находились в кармане куртки потерпевшего, а утром мужчина обнаружил пропажу, говорится на сайте МВД по РА.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили причастность к совершению кражи 17-летней местной жительницы, студентки образовательного учреждения.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном. Девушка пояснила, что документы и деньги она похитила в доме, где проживает ее брат и его односельчанин. Рано утром она пришла к родственнику, но его дома не оказалось. Ранее она бывала в гостях у брата и знала, как открывается дверь, запертая изнутри. Увидев спящих в комнате мужчин, подозреваемая, воспользовалась ситуацией и проверила карманы одежды, висевшей в прихожей. Крупную сумму денег и документы, найденные в одном из карманов, она похитила, после чего незаметно покинула дом.

В настоящее время все похищенное изъято и возвращено собственнику. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.