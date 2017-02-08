"Мы просим только работу"

В редакцию "Листка" обратились выпускники школы-интерната и рассказали следующую историю.

- Мы выпустили в 2015 - 2016 годах. Нас восемь человек, мы живем вместе - снимаем вместе домик. Жилья нам как сиротам пока никакого не дали - вроде стоим на очереди, но когда приходишь в опеку, говорят - ой, приходите завтра, или, там, послезавтра... Позже, в общем. Ходим - толку нету. Одному из нас вообще идти некуда, он круглый сирота, родни нет совсем, другому вроде есть куда, но родители живут в деревне, пьют... Из восьми человек учится только один. Остальные ждут восстановления в техникуме, но это только в сентябре теперь. Тогда и заселение в общагу будет, и стипендия. Стипендия неплохая - где-то тысяч восемь, ну, это совсем немного, конечно, но на жизнь-то хватит, - рассуждают парни.

Выяснилось, что всем им примерно по 18 лет, один из них отсидел в тюрьме уже дважды - что называется, "по малолетке", есть еще двое судимых. У одного из них нет паспорта - однажды он его уже терял, восстанавливал бесплатно, а теперь уже только платно - а денег нет. "Недавно кто-то в магазин залез, который неподалеку от дома, что мы снимаем - так нас двое суток в полиции продержали, думали, что это мы", - говорят парни.

Молодежь обращается ко всем жителям Горно-Алтайска - просят помочь с работой: "Сейчас перебиваемся случайными заработками, кому-то снег покидать, кому-то что-то. У половины из нас паспорта в залоге. Да и дом, в котором сейчас живем, надо освободить до 10 февраля - он был выставлен на продажу и сейчас его покупают. Надо съезжать, а куда? Мы только работу просим, а дальше сами..."

Можно, конечно, долго рассуждать на тему воспитания в интернате и приспособленности тамошних ребят к реальной жизни, о наглости, честности, судимости и прочем. А можно просто помочь. Данные обратившихся есть в редакции.

Соб. инф.