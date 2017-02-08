Нет большей беды, чем плохие соседи (украинская пословица)

Значительную часть Горно-Алтайска составляет частный сектор, некоторые дома стоят очень близко друг к другу, и очень важно иметь таких соседей, которые стараются жить, не доставляя неудобств тем, кто находится рядом. К сожалению, конфликты между соседями - не редкость, многие пишут заявления в суд и тяжбы порой тянутся годами.

Ольга К., которая обратилась в "Листок", проживает в Горно-Алтайске по адресу Сухова, 44 (все данные есть в редакции), у нее нет желания подавать в суд на соседей, но договориться и прийти к взаимопониманию пока не получается.

"Проблемы с соседями, дом которых стоит рядом на улице Ленинградской, 9, начались несколько лет назад, когда они построили в непосредственной близости к хозпостройкам нашего дома капитальное подсобное строение. Скат с крыши этого строения направлен в сторону нашего двора, что причиняет нам большие неудобства. Талая вода течет в сторону нашего дома и сарая, мокнут дрова, уголь, фундамент и стена нашего строения. Сейчас эта стена наполовину в снегу, который они счищали со своей крыши и сбросили к нам, и мы добиться не можем, чтобы они почистили.

В декабре прошлого года я обратилась в администрацию города в отдел архитектуры с заявлением о том, что соседи причиняют нам ущерб и вода с их крыши портит постройки. Текст ответа пришел на наш и на их адреса (ниже мы приводим отрывок из этого документа). После этого один раз они наняли трех ребят, чтобы почистить крышу, при этом часть снега снова падала к нам. На просьбу позаботиться о том, чтобы наша территория была очищена от их снега, они практически не отреагировали. Зима снежная, снега много. Им давно нужно было бы перекрыть крышу и сделать скат в свою сторону, а они говорят, что это затратно и ничего не делают. Видимо, проще счищать снег в нашу сторону и так оставлять.

В официальном письме из городской администрации написано, что в случае недостижения согласия мы можем обратиться в суд, но у нас нет желания обращаться в суд, мы хотим, чтобы все было по-мирному, по-соседски и надеемся что публикация в газете как-то поможет. Семья вроде нормальная, но почему-то вот такая неприятная безответственность в отношении соседей.

Снег растает, во дворе будет большое количество воды и луж… Дождевики для стока воды у них стоят не по всей длине и при дожде часть воды идет к нам. Если они не уберут снег и не приведут в порядок дождевики, нам придется что-то предпринимать.

Видимо, нужно будет через суд добиваться перекрытия крыши и установки дождевиков с помощью комиссии от администрации. Отдел архитектуры в этом случае выступает в качестве эксперта с документами и справками. Не хотелось бы доводить до этого и надеемся, что соседи пойдут навстречу и в дальнейшем будут следить за тем, чтобы не причинять ущерба. Отношения вроде бы доброжелательные, но когда им говоришь, никакого эффекта - "сделаем завтра, на днях" и ничего не делают…"

Управление архитектуры и градостроительства Горно-Алтайска. "Для устранения указанных нарушений и сохранения постройки владелец участка по ул. Ленинградской, 9 может выполнить мероприятия по водоотведению с отводом воды на собственную территорию, очищать крышу от снега со сбросом его на его участок или переделать кровлю с ориентацией на собственный участок, о чем письменно он проинформирован. В случае не устранения нарушения, не достижения согласия с соседями и ущемления при этом Ваших прав Вы вправе обратиться в суд. В соответствии со ст. 304 Гражданского Кодекса российской Федерации собственник может потребовать устранения всяких нарушений его права, даже если эти нарушения и не связаны с лишением владения. Специалисты соответствующих служб Администрации города могут участвовать в суде в качестве третьих лиц".

Соб. инф.