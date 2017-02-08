9 и 10 февраля с 10:00 часов в Городском Дом культуры пройдет XI открытый городской патриотический конкурс «Мы Родины своей сыны», посвященный Году экологии в России.
В конкурсе принимают участие более 80 человек, которые продемонстрируют свои таланты в двух направлениях: «Музыкальные традиции патриотического воспитания» и «Театральные традиции патриотического воспитания» и семи номинациям, среди которых «Авторская песня», «Патриотическая песня», «Песни военной тематики», «Традиционная народная песня», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово» и «Малые театральные формы», говорится на сайте мэрии Горно-Алтайска.
Гала-концерт патриотического конкурса состоится в городском Доме культуры 17 февраля в 18:00 часов. Вход свободный.
Учредителями и организаторами конкурса выступают Отдел культуры Администрации Горно-Алтайска и Городской Дом культуры.