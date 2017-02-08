человек, живущий по законам природы

2011-08-24 14:25:53

[rokdownload menuitem="56" downloaditem="2564" direct_download="true"]Скачать этот материал в формате газетной страницы[/rokdownload]

Четыре года назад приступил к работе в должности директора Алтайского Государственного заповедника Игорь Калмыков. Личность видная, дальнозоркая, неординарная. Человек неутомимый, поистине «локомотив» своего дела. Знакомство с ним произошло летом 2008 года, в рабочей обстановке, когда он объезжал кордоны заповедника на катере «Зурбаган». Общаясь с сотрудниками, выяснял на местах проблемы и сразу предлагал пути их решения. Тогда в Беле он кратко рассказал о своей работе, о планах на перспективу.

Из биографии.

Калмыков Игорь Вячеславович окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, факультет охотоведения, по специальности «биолог-охотовед». С ноября 1984 года - старший охотовед по охотнадзору Чукотской госохотинспекции. С 1987 по 1989 гг – председатель охотрыболовобщества г. Сарани в Казахстане. С 1989 по1990 гг Игорь Калмыков работает в природоохранной организации, заместителем директора по науке Маркакольского госзаповедника (Казахстан), в 1990-93 гг – ведущий охотовед Карагандинского лесообъединения. В 1993-98 гг – главный охотовед Карагандинской облгосинспекции по охране животного мира. А с 1998-го года по 2000-й год – Начальник Карагандинской облинспекции госконтроля растительного и животного мира, ООПТ. С мая 2000-го года являлся начальником отдела оперативной охраны Саяно-Шушенского биосферного заповедника, с 2002-го года – заместителем директора того же заповедника по общим вопросам, с 2004-го по 2007-й гг. – заместитель директора Саяно-Шушенского заповедника по научной работе. С апреля 2007 года – директор Алтайского государственного природного заповедника.

И.В. Калмыков является также директором программ по охране редких видов Ассоциации заповедников и нацпарков Алтае-Саянского экорегиона, координатором проектов: «Охрана редких видов на ООПТ Ассоциации заповедников и нацпарков Алтае-Саянского экорегиона» (с 2002 года); «Мониторинг и сохранение ирбиса и аргали в Алтае-Саянском экорегионе» (с 2002 года).

29 января 2011 года директору Алтайского биосферного заповедника Игорю Вячеславовичу Калмыкову исполнилось 50 лет.

Жизнь завертелась…

Как отмечают работники заповедника, «с приходом нового директора жизнь в Алтайском заповеднике завертелась. В короткое время был налажен контакт с местными жителями, созданы Общественные советы, активизирована работа по всем направлениям. Одно из главных достижений Игоря Калмыкова - получение Алтайским заповедником биосферного статуса. В мае 2009 года Алтайский заповедник был включён во Всемирную сеть биосферных резерватов. За всю историю Алтайского заповедника, которому в 2012 году исполнится 80 лет, им управляло более тридцати директоров, самый долгий срок работы которых составил 10 лет. Это говорит о том, как непросто управлять такой огромной территорией, с большим и разбросанным на большие расстояния коллективом. Почти 10% территории Республики Алтай (именно столько занимает Алтайский заповедник) растянулись в длину на 230 километров сложной, труднопроходимой местности. Будучи директором заповедника, Игорь Вячеславович решает не только природоохранные задачи, но и социально-экономические вопросы, вопросы сотрудничества с местным населением, развития альтернативных форм природопользования.

Будущее уже работает

Многие вопросы решаются с участием руководства республики, Улаганского района, частью которого является заповедник. Так, в 2008 году в Беле силами администрации района был установлен таксофон, впервые обеспечив жителей постоянной связью с внешним миром. В прошлом году к установленной ранее администрацией заповедника бензиновой электростанции при поддержке местных властей был добавлен источник бесперебойного питания.

Решительным шагом в будущее стала установка в Беле ветровой электростанции. Возможность сделать такой шаг возникла в результате тесного сотрудничества руководства заповедника и района с Горно-Алтайской фирмой «Солнечная энергия» под руководством молодого, энергичного предпринимателя Андрея Ялбакова. Уже в августе станция начала подавать электроэнергию в дома жителей села. В недалёком будущем в Беле планируется установить солнечные панели. Таким образом, путём совмещения использования ветровой и солнечной энергии, будет обеспечена непрерывная подача населению электричества.

9-10 августа в Беле, по поручению главы МО «Улаганский район» Юрия Яргакова, побывал заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Санин. Основной целью поездки была проверка готовности ветроэлектростанции к работе. На месте представитель администрации района и директор заповедника осмотрели объект, жители Беле выразили свою признательность за заботу, внимание к ним руководству района и заповедника.

Вопросы щекотливые и своевременные

После осмотра станции был организован обед, за которым представители власти делились опытом работы, мнением относительно некоторых жизненно важных вопросов.

В частности, был затронут вопрос о проекте природного парка «Ак Чолушпа», создание которого по некоторым причинам вызвало недовольство среди местного населения. По этому поводу Игорь Калмыков пояснил следующее: «Надо отдать должное жителям сёл Коо и Балыкча, которые очень серьёзно, грамотно, сдержанно и воспитанно обсуждали этот вопрос. Но, я считаю, ошибкой в процессе организации сходов было то, что на них не были приглашены люди опытные, знающие суть жизнеобитания внутри парков, такие, например, как Даниил Иванович Мамыев. Понятно, что люди боятся неизвестности, научности и официозности излагаемого материала, которая присутствовала в публикациях местной газеты. Лучше было бы, если бы с людьми была проведена работа в форме бесед, встреч, собраний в узком кругу и т.д. Но сейчас, когда в Челушманской долине бурно начинают осваиваться земли, люди начали задумываться о будущем, о том, какую бы положительную роль в их жизни сыграло наличие природного парка.

Одновременно задумываются о своей судьбе и судьбе своей территории жители сёл Артыбаш и Иогач Турачакского района, которые, три года назад имевшие мнение «против» заповедника, сегодня в голос вторят: «За!», понимая, что было бы уже сейчас, при таком потоке туристов с природой Телецкого озера, при отсутствии заповедника. К тому же, само наличие заповедника со статусом «биосферный» влечёт сюда в своём большинстве организованных туристов, в большом количестве представителей зарубежья, очень трепетно относящихся к природе и коренному народу.

Также представитель заповедника изложил своё мнение относительно того, является ли Республика Алтай дотационным регионом. По мнению Игоря Калмыкова, Алтай с его богатейшими ресурсами – республика отнюдь не дотационная. К примеру: в республику везут бензин, отсюда увозят чистейшую воду. Вопрос: что в итоге на рынке окажется дороже? – Вода. Если говорить о развитии здесь туризма, то надо понимать, что Алтай в этом смысле не нуждается в дотациях, он сам много отдаёт приезжающим сюда миллионами туристам. Но если сюда едут люди, они должны за это платить! Причём, только за факт самого прибытия на Алтай! Собранные средства пойдут на восстановление дорог, обустройство перевалов, без строительства на них мест общественного пользования (!), и на дальнейшее развитие республики. Далее Игорь Калмыков заметил, что Республика Алтай сегодня – одна из редких территорий, где ещё можно приобрести настоящие продукты животноводческой деятельности: мясо, молоко, сметану и т.д. Повсюду в стране и в мире имеет место промышленное изготовление подобия этих продуктов с добавлением химии.

Много тем было затронуто за время пребывания рабочей группы в Беле. В частности, обсуждался вопрос о весенней тревоге по поводу внезапного падежа скота, на которую своевременно отреагировали глава Челушманского сельского поселения Валентина Быдышева и работник ветеринарной службы Алла Бачишева. После получения сигнала с территории населённого пункта Алла Бачишева вместе с главой Челушманского сельского поселения Валентиной Быдышевой около десяти часов вечера, в условиях апрельского шторма на Телецком озере, на моторной лодке под управлением опытного водителя отправились для выяснения ситуации. Сведения об опасной болезни не подтвердились. Зато подтвердилась способность специалиста ветеринарной службы, главы администрации села быстро реагировать на сигналы, поступающие от населения.

Надо отдать должное Игорю Калмыкову, который всегда готов прийти на помощь жителям Челушманской долины. Катер заповедника «Зурбаган» часто принимает на своей палубе пассажиров, следующих по делам или же к себе домой в такие райские таёжные места, как тёплый оазис Улаганского района Беле. Игорь Вячеславович тесно сотрудничает с администрацией Челушманского сельского поселения.

Мы – только гости Заповедника

Год назад по следам пресс-тура по кордонам Телецкого озера, организованного руководством заповедника для журналистов республики и края, - Я понимаю озабоченность людей, которые живут в заповеднике. Но каждый в жизни волен выбирать свою стезю. И, если они выбрали заповедник, значит, они готовы служить ему. Если люди живут здесь, никто не позволит себе выгнать их отсюда. Детям, внукам старших поколений мы готовы предложить и предлагаем работу. Они могут ухаживать за яблоневыми садами, сажать деревья, производить ремонт избушек на территории заповедника, организовывать досуг туристов и т.д. Тот факт, что люди живут в заповеднике, для них – уже огромный плюс, ведь мало того, что они пользуются самыми лучшими благами природы, они имеют определённые льготы. Заповедные люди должны радоваться тому, что они живут, основываясь на мировоззрении коренного народа, считающего своим лес, реки, озёра, но не претендующего на захват земель. На территории заповедника есть только одна семья, у которой имеется документ на два гектара земли. Это семья Смирновых. Но они не могут передать свою землю по наследству детям и внукам. Такая, быть может, жестокая, но правдивая реальность. В то же время, жители заповедника имеют право встать на очередь на получение жилья в администрации своего муниципалитета.

Человек-ирбис

Игорь Калмыков – человек, который поистине живёт по законам природы, и этот принцип он внушает тем, кто находится рядом. «Мы – не хозяева заповедника, мы здесь только временные гости», - говорит внешне напоминающий алтайского ирбиса, большой, статный, уверенный в себе человек. «Когда медведь задирает корову, я доволен, ведь медведь хорошо поел! Значит, моя задача выполнена, а уж следить за коровами обязаны сами хозяева», - фраза, сказанная на замечания жителей Беле по поводу имеющего место в зимнее время буйства хозяев тайги. После сказанного директор заповедника поблагодарил жителей села за то, что они, объединившись, сумели создать общественный Совет, где все вместе решают имеющиеся проблемы, связанные, в том числе, с безопасной пастьбой скота. «Вашему примеру должны последовать жители другого заповедного района, ваша активность и действенные решения заслуживают уважения». Решая проблемы заповедника, Игорь Вячеславович Калмыков не забывает о людях, с которыми охотно, по-деловому общается, делится предложениями, с которых строго спрашивает. Любит природу, искренне болеет за сохранность её живого, трепещущего в условиях современности мира. Такой он, человек, живущий по законам природы, человек-ирбис.

Вера Арляпова