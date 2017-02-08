Ночная жизнь плавательного бассейна

На официальном сайте МВД по Республике Алтай порядка недели назад появилось (и находится до сих пор) сообщение о том, что в одной из саун Горно-Алтайска произошла драка с поножовщиной.

"30 Января, 09:00. Сотрудниками отдела МВД России по г. Горно-Алтайску задержан местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

В дежурную часть полиции от сотрудников республиканской больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой учреждения, с ножевым ранением, был доставлен 26-летний горожанин.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали по адресу, откуда был доставлен молодой человек. Подозреваемый был задержан на месте преступления и доставлен в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что потерпевший и его знакомый находясь в одной из саун Горно-Алтайска, распивали спиртные напитки. В ходе общения между мужчинами произошла ссора, во время которой 56-летний горожанин, схватил складной нож и нанес проникающее ранение живота своему знакомому. Очевидцами преступления была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.С места преступления экспертами был изъят нож, следы крови и обуви. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Пресс-служба МВД по Республике Алтай".

Казалось бы, обычная "бытовуха", кто-то что-то не поделил по пьяной лавочке. Но несколькими днями позже в "Листок" обратился человек, который, как он заявил, был очевидцем событий и рассказал, что, во-первых, поножовщина произошла в сауне единственного в городе плавательного бассейна, а во-вторых, пьяные гости там уже скорее норма, чем нонсенс...

- Многие в городе знают, что в сауне бассейна, расположенного рядом с учебными корпусами ГАГУ, можно отдохнуть как в обычной сауне - то есть, и ночью, и с пивом, и с девушками. Начальство в курсе, что там происходит. Там также отдыхают сотрудники бассейна, приглашают знакомых, выпивают, конечно же. По данному случаю могу сказать, что каким-то образом в помещении бассейна оказался бывший уголовник - он там был, когда приехала очередная компания желающих отдохнуть (человек 10-15, во главе с работником бассейна). Часть молодежи ушла в сауну, а часть еще переодевалась, когда этот ранее судимый товарищ что-то стал выяснять у работника, началась драка и один другого ударил ножом в живот. Девушки стали кричать и возмущаться, и одной девушке тоже досталось - судимый резанул ее ножом по горлу, задел какой-то сосуд... Другие девушки побежали в сауну, сообщили о случившемся уже расположившимся на отдых парням, вызвали полицию и скорую. Этого нападавшего нашли в подвале - вроде как его охранник бассейна прятал. Сейчас ведется следствие. Пострадавший все еще в больнице, от девушки поступило заявление об угрозе убийством, - рассказал наш источник.

Как стало известно из разговоров с другими источниками, действительно, многие и уже на протяжении нескольких лет знают о том, что у бассейна есть "ночная жизнь". Работает он где-то до восьми вечера (судя по данным справочника "Дубль гис" - до 19-45), а часам к 23 подтягиваются желающие гульнуть. Как нам рассказали, сауна почти автономна - там есть свой душ и туалет, но вот бассейна нет, и большая чаша, или взрослое отделение, используется как дневными посетителями, так и ночными. Конечно же, нет для ночных гостей ни осмотров врача, ни обязательных для дневных посетителей шапочек и предварительного душа, да и воду там вряд ли меняют каждый день... "Я с мужем там была лет пять назад, - рассказала нам одна дама, - и уже тогда все про эту сауну знали, поговаривали, что и министры наши, да и сам глава не брезгуют там отдыхать... Там и машины дорогие часто стоят, всяких наших бизнесменов. А утром туда приходят дети, спортсмены..."

Поскольку бассейн расположен в непосредственной близости от университета, а Глава Республики Алтай Александр Бердников раз за разом называет достройку бассейна одним из своих достижений на этом посту, отмечая, что в республике развивается спорт и для этого развития все делается, закрадывается мысль - а можно ли в этот бассейн вообще пускать людей с улицы, да еще ночью? Не является ли он каким-нибудь ведомственным учреждением, содержащимся на деньги налогоплательщиков?

Вот что мы нашли в интернете.

ИА "Регнум", 2007 год. "Сегодня, 14 ноября, в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие плавательного бассейна. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе церемонии открытия бассейна глава Республики Алтай Александр Бердников заявил, что строительство бассейна производилось по поручению президента России Владимира Путина, который в свое время поддержал планы алтайских властей. Он также отметил, что цены на посещение бассейна будут варьироваться в зависимости от уровня достатка посетителей, и республиканский бюджет готов компенсировать затраты по обучению и оздоровлению детей из социально-незащищенных слоев населения.

Проектирование бассейна было начато в 2003 году, строительство объекта велось с 2004 года. Проектированием бассейна занималось ОАО "Алтайгражданпроект", генеральным подрядчиком выступило ООО "Авидо".

В спортивной части бассейна находится плавательный бассейн для взрослых с глубиной 1,8 метров с переходом в виде уклона до 4,0 м. Проектная пропускная способность взрослого бассейна 48 человек в час, детского 20 человек в час.

Глубина детской ванны 0,85 м, здесь предусмотрены разные игровые аттракционы. В бассейне установлено оборудование тройной очистки воды - через фильтр, затем через фильтр с кварцевым песком и, наконец, кварцевой лампой.

В оздоровительной части - комплексные-оздоровительные кабинеты, комнаты отдыха, душевые, тренажерный зал. В зоне общего пользования - вестибюль, гардероб, буфет и фитобар". Подробности: https://regnum.ru/news/915287.html

А вот что говорится на сайте минрегионразвития, в заметке о заседании Общественного совета (http://minregion-ra.ru/?p=8036):

"В целях способствования ведению здорового образа жизни населения Республики Алтай, Министерством осуществлялось в 2015 году субсидирование Организации по возмещение затрат, связанных с оказанием услуг плавательного бассейна в городе Горно-Алтайске по льготным ценам. В 2015 году посещаемость плавательного бассейна в г. Горно-Алтайске составила - 98,5 тыс. человек. В 2015 году из республиканского бюджета Республики Алтай предоставлено 7 865,0 млн. рублей".

Таким образом, напрашивается вывод - плавательный бассейн в немалой степени финансируется из республиканского бюджета. О том, что в нем есть сауна, практически не пишется, но молва давно идет. Может быть, за посещение сауны и денег не берут, раз речь то о каких-то людях, занимающих определенное положение в обществе, то о работниках того же бассейна, приводящих друзей "порезвиться"? Мы обратились в бассейн по номеру телефона, указанному в справочнике "Дубль гис". Нам сообщили, что сауна есть, но заказать ее можно по другому номеру - и дали номер мобильного. Позвонив по этому номеру, мы узнали, что час в этой сауне стоит 700 рублей (для группы гостей до пяти человек, дальше доплата), против 1000 -1200 рублей в саунах города. То есть, в принципе, посетить сауну может любой желающий.

Все же хотелось бы отметить - если ты собираешься в обычную, коммерческую сауну, ты понимаешь и готов к тому, что там до тебя мог быть кто угодно, с каким угодно состоянием здоровья. Если же ты идешь в плавательный бассейн, ты знаешь, что тут посетителей осматривает медик, люди соблюдают личную гигиену, плавают в шапочках и так далее - то есть, создается ощущение безопасности посещения.

Бизнес - оно, конечно, дело хорошее, но вот такое хитрое совмещение "личного" и "общего", как нам кажется, все же недопустимо. Хотя в нашем городе подобное уже не новость - несколько лат назад мы писали про кафе, расположенное в здании Национального музея им. Анохина, про кафе, расположившееся на ступенях Драмтеатра, теперь вот сауна в бассейне. Верной дорогой идем?



Соб. Инф.