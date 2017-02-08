Еще раз о безнадзорных животных

В конце прошлого года в "Листке" было опубликовано письмо собаковладельца, который, разыскивая свою убежавшую собаку, провел небольшое расследование и выяснил, что в Горно-Алтайске нет порядка с отловом и содержанием безнадзорных животных, таким, как требует закон...

Вот что он писал: "В надежде найти свою собаку я поехал в питомник для содержания безнадзорных животных, принадлежавший ИП Кимпияновой. Там я увидел пустые, занесенные снегом вольеры для животных. Сторож пояснил, что собак давно уже не привозят в питомник. Из всего вышесказанного я сделал вывод, что работники ИП Кимпияновой отлавливают первых попавшихся животных. Из-за отсутствия денежных средств умерщвляют животных на месте поимки и неизвестно как и где их утилизируют...

Цитирую сообщение мэрии Горно-Алтайска, опубликованное в январе 2016 года: "Еще некоторое время назад бродячих собак, умерщвляли, но сейчас подход к борьбе со свободно разгуливающими животными поменялся: муниципалитету переданы соответствующие полномочия и выделены значительные целевые средства на отлов и содержание "бродяг". В результате проведенных Горкомхозом торгов, договор на эти услуги был заключен с индивидуальным предпринимателем Кариной Кимпияновой. Администрация города безвозмездно выделила 25 соток в районе бывшего полигона бытовых отходов, где предприниматель построила вольер для собак. Исполняющий обязанности руководителя питомника Алексей Гавриченко, и сотрудник Яныш Кимпиянов подробно рассказали о своей работе. Получив заявку от Горкомхоза, они выдвигаются на место, а там, используя петлю или летающие шприцы со снотворным (для агрессивных экземпляров), отлавливают собак. Запирают их в клетки и привозят на питомник, куда регулярно заглядывает ветеринарный врач. После осмотра он дает заключение: некоторых животных (больных, злобных) нужно усыпить, остальных - привить и кастрировать. Держат четвероногих в приюте дней семь-десять, а потом, если не нашелся старый или новый хозяин, снова выпускают на улицу. Рацион собак составляют сухой корм и вода". Также мы опубликовали справку, где было отмечено, что "Согласно муниципальному контракту, за отлов и содержание безнадзорных животных только администрация Горно-Алтайска платит данному предприятию 2,6 миллиона рублей в год".

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Материал вызвал резонанс и бурное обсуждение на сайте "Листка". Но новогодние праздники сделали свое дело - внимание общественности было притуплено.

На днях в редакцию обратился мужчина, который принес снимки этих самых вольеров, построенных для животных - вокруг нетронутый снег, никаких животных там не видно. Сотрудники газеты выехали на место - в район городской свалки.

В самом деле, снега вокруг много и он не притоптан. Дощатые сарайчики явно не тянут на миллионную стоимость, животных там и правда нет.

Как рассказал наш источник, при открытии "собачника" организаторы попросили у местных жителей их собак на некоторое время, чтобы создать видимость наполненности "передержки" и видимость деятельности.

Когда комиссия, тогда еще во главе с Виктором Облогиным, мэром Горно-Алтайска, уехала, собак вернули хозяевам. "Никто никакими собаками не занимается, - уверен обратившийся, - ну или, может, их просто сразу убивают, да и все. Только посмотрите - на улицах города что-то их меньше-то не становится".

За разъяснениями мы обратились к самой индивидуальной предпринимательнице Карине Кимпияновой, найдя ее страницу в одной из соцсетей. Вот какой диалог у нас состоялся.

Инна, 6 февраля, 15:04: Карина, добрый день. Я главный редактор газеты "Листок". Хотелось бы пообщаться с вами относительно выигранного Вами тендера на услуги по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных животных. Как Вы на это смотрите?

Карина, 15:14: Я не участвовала в тендере. Тендер выйграл клуб собаководов "Альфа" в лице Ксении Мукеевой. Кому как не вам это знать

Инна, 15:15: почему кому как не мне? Я их не знаю. Просто везде Ваше имя, вот к Вам и обращаюсь.

вот ссылка https://clearspending.ru/supplier/inn=041105581705..

и вот тут тоже фигурирует Ваше имя http://www.gorno-altaisk.info/news/48093 (прим.:новость об открытии вольера для содержания безнадзорных животных)

хотелось бы просто разобраться в ситуации

Карина, 15:18: В какой

Инна, 15:20: Ваше имя в новостях, на сайте госзакупок. С Вами связывают сумму в 2,6 миллиона и строительство вольеров для собак в районе городской свалки. Сейчас там собак нет. Велась ли Вами какая-то деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных вообще?

может быть, нам имеет смысл встретиться и пообщаться?

не бойтесь, мы ничего не переврем) слово в слово дадим так, как Вы скажете

Инна, 11:25: Карина, добрый день. Не надумали насчет разговора?

Ответа не было. Если Карина Кимпиянова или ее представители пожелают рассказать, что ими сделано в рамках тендера по отлову и содержанию безнадзорных животных, мы рады будем об этом написать.

Ксения Мукеева, как нам известно, - активист Региональной общественной организации помощи бездомным животным Республики Алтай "Котопес".

Вот что мы нашли на странице группы "Котопес" (уже довольно известной в нашем городе) в социальной сети "ВКонтакте".

"29 декабря 2016 года.

Все вы, наверное, помните городской временный Пункт содержания (ПВС) собак в районе городской свалки, так вот, наша Ксюша Мукеева, одна из создателей и соучредитель РОО РА ПБЖ "Котопёс", руководитель РОО РА "Клуб собаководства "АЛЬФА" подала заявку на участие в аукционе по закупке №0377300000416000121 и выиграла муниципальный контракт на содержание этого ПВС!!!!

Аукцион, объект которого - оказание услуг по обращению с безнадзорными животными на территории МО "Город-Горно-Алтайск" аукцион http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/comm..".

"5 февраля 2017 года. У нас важные новости. Мы расторгнули контракт на содержание ПВС.

Вы все прекрасно знаете, как раньше осуществлялся контракт по аукциону по работе с безнадзорными животным, который мы выиграли, в соответствии с техническим заданием, бОльшая часть отловленных животных подлежала умерщвлению… без вариантов.

Мы хотели что-то изменить, остановить эту жестокую зачистку, найти другой, более гуманный способ сокращения численности бездомных животных, выиграли аукцион, хотя нас отговаривали, потом мы пытались договориться и обивали пороги администрации и горкомхоза, чтобы не было такого большого количества усыплений, чтобы как-то их уговорить, найти варианты, потом хотели "по тихому" пристраивать, а не усыплять, искали способы обмануть систему и т д.

Но, насобирав собак по всему городу за 1 неделю и набив ими вольеры как селедкой, мы осознали, что физически мы просто не сможем разместить и пристроить всех, кого хотим спасти, что умерщвлять придётся и выхода нет, контракт обязывает, инстанции выше требуют, нормативы. Мест нет, а заявки на отлов приходят каждый день по несколько штук, деваться некуда, отрабатывать заявку надо, а размещать собак негде. Морально это невозможно, истреблять здоровых хороших собак, которые ни в чем не виноваты, которые смотрят на тебя и виляют хвостом.

Тем более, лишать жизни здоровое животное - это не принципы "Котопса".

По выигранному контракту в этом году более 1000 собак должно быть усыплено, и только на 260 животных выделяются средства на стерилизацию, вакцинацию и 7-дневное содержание в ПВС.

Всего 7 вольеров… битком набитые собаками вместо положенных 7 штук, а заявок на отлов каждый день 2-3 на стаю в 5-15 собак!

Мы увидели систему изнутри.

И знаете, что мы поняли? Главная причина "всех бед" - самовыгул собак! Ведь когда бригада ловцов выезжала на отлов, они наблюдали такую картину: эта стая собак, почуяв угрозу своей свободе, врассыпную разбегались по дворам. И тут же выходили "заботливые" хозяева, с криками НЕ ТРОЖЬТЕ МОЮ СОБАКУ! Одни соседи бессовестно выпускают свое животное на свободный выгул, и в то же время другая более бдительная соседка строчит заявку на "отстрел" этих самых собак, которые, собираясь на "собачьи свадьбы", несут реальную угрозу здоровью ни в чем неповинных граждан. А ведь истинно бездомных собак единицы!! Подавляющее большинство собак, бегающих по улицам города, ДОМАШНИЕ, просто их хозяева считают, что нет ничего страшного в том, что их питомец немного порезвится на свободе.

Еще один "побочный эффект" свободного выгула собак - это бесконтрольное их размножение! Только представьте, со сколькими Жучками "подружил" этот Шарик, который, собственно, как и Жучка, гуляет без хозяйского присмотра на свободе.

И никакой КОТОПЕС, ни администрация, да хоть сам Царь батюшка, не справятся с проблемой бездомных животных ровно до тех пор, пока каждый владелец домашнего животного не начнет нести за своего питомца ответственность!

Свободный выгул - это зло! Для собак и окружающих. Только никто это не понимает и хотят, чтобы власти что-то сделали, а Администрация, горкомхоз и отловщики - всего лишь исполнители заявок граждан, не более, они вынуждены прибегать к истреблению, иначе собак на улицах будет больше, чем людей! А содержание и пристройство - на это нужно очень много средств, которыми обычно бюджеты не располагают.

Это система, за которой стоят обычные люди. Вы, ваши родители, бабушки и дедушки, соседи, друзья, коллеги по работе! Вы, люди, выпускаете собак побегать, выгоняете их из дома из-за того, что они воют/лают/ходят в туалет/слишком спокойные/слишком агрессивные и тд, вы бросаете их, переезжая, оставляете их на дачах после окончания дачного сезона и пр. и они сбиваются в агрессивные лающие кучи, наводящие ужас на людей. Заявки на отстрел приходят тоже от людей, от вас же!! Вы хотите, чтобы собак не было на улицах, но их нереально всех выловить, многие не подходят, а пойманных размещать негде, на это нужны средства, еда и т.д., а контракт предусматривает самый минимум всего, т.к. им предусмотрено умерщвление!!

Мы ЗА животных, и мы морально не можем быть причастными к убийству собак, поэтому мы отказались от контракта.

За это время усыплено 3 собаки - нежизнеспособные и абсолютно неконтактная, изъятая у неадекватной бабушки.

Остальные собаки в количестве 16 штук стерилизованы. Часть из них пристроена, часть возвращена хозяевам, несколько собак до сих пор находятся в ПВС.

Контракт расторгнут. Аукцион вновь будет открыт, истребление собак вновь продолжится.

А перед нами остро встает еще одна задача - РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ!! Мы должны научить людей быть ответственными хозяевами домашних животных! Чтобы решилась проблема с бездомными животными, нужно сначала решить вопрос с безответственными хозяевами.

Кто-то скажет: "Нефиг было лезть, куда не надо" или что-то в этом роде, но мы не жалеем, что попробовали, мы очень много поняли, оценили реальные масштабы. И одному Богу известно, что нам пришлось за это время пережить…"

"Листок" следит за развитием событий.

Инна Жулаева, фото автора