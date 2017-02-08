Водитель автобуса получил выговор за слишком громкую музыку в салоне

За громкую музыку в автобусе и нежелание реагировать на замечания потребителей водитель одного из городских маршрутов получил выговор. Как говорится на сайте Роспотребнадзора, на ненадлежащее оказание услуг регулярных перевозок пассажиров и багажа пожаловался один из пассажиров. Суть обращения заключалась в том, что в салоне автобуса с государственным номером 693 маршрута № 9 водитель очень громко включил музыку. Просьбу пассажира сделать музыку потише, работники автотранспорта проигнорировали.

Сотрудники Управления связались с автотранспортным предприятием, вызвали для дачи объяснений владельца автобуса, а также водителя и кондуктора, работающих по данному маршруту.

С индивидуального предпринимателя взято письменное объяснение, из которого следует, что в коллективе проведено собрание, водителю автобуса объявлен выговор. Одновременно на собрании были рассмотрены вопросы о повышении культуры обслуживания, выполнения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании регулярных перевозок пассажиров, о недопустимости проявления неуважения по отношению к пассажирам. Водителям и кондукторам еще раз были озвучены их должностные обязанности.

В соответствии с требованиями «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 112 - Водитель или кондуктор обязаны заранее предупреждать пассажиров, находящихся в транспортном средстве, об остановочных пунктах, однако эту простую обязанность водители и кондукторы часто не выполняют, потому что в «эфире» у них непрестанно звучит музыка, и уровень громкости создает препятствия для предоставления потребителям информации об остановочных пунктах. Обязанностью перевозчика следует считать также обеспечение безопасных и комфортных условий перевозки. Но комфортными такие условия никак не назовешь.

В порядке информации сообщаем, что Правила дорожного движения не содержат запрета на включение музыки в салоне пассажирского транспорта, и ее громкость правилами и нормами не оговаривается. Но водителю все же следует прислушиваться к замечанию пассажира и выключать музыку или делать ее тише. Если в салоне играет музыка, то она не должна раздражать пассажиров, доставлять им неудобства.

В целях предупреждения нарушений прав потребителей на городском автотранспорте, повышения культуры обслуживания потребителей, специалистами Управления совместно с представителем транспортного отдела администрации Горно-Алтайска запланировано проведение рейдов на автотранспорте, оказывающем услуги населению по перевозке пассажиров и багажа.