Спасибо, что нашли...

Жительница Горно-Алтайска позвонила в редакцию "Листка" и просила от лица всех родственников и знакомых поблагодарить полицейских, нашедших ее бывшего мужа. Уже довольно пожилой Алакшин Василий Викторович потерялся неделю назад, человек это не совсем благополучный, как рассказала его бывшая супруга, он любитель выпить. После того, как он не пришел домой, родственники пытались своими силами его разыскать, несколько дней продолжались тщетные поиски. Затем родственники обратились в полицию, и буквально на следующий день после подачи заявления, полицейские обнаружили Василия Викторовича.

Как рассказала женщина, ее бывший муж столяр, он поехал ставить дверь какому-то мужчине, после этого на неделю пропал. Полицейские обнаружили пропавшего в доме того самого мужчины, у которого он ставил дверь, видимо, его удерживали насильно.

Спасибо огромное полицейским. Низкий поклон от всех родственников и знакомых Василия.