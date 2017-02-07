Жители региона посоревнуются на "Лыжне России - 2017" в воскресенье

12 февраля на лыжной базе в урочище Еланда состоится XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017». Парад открытия соревнований запланирован на 11:00 часов, говорится на сайте мэрии Горно-Алтайска.

Далее, согласно программе соревнований, в 11.30 будет дан старт для юношей и девушек 2007 года рождения и младше (500 м – равнинная дистанция), в 11.40 стартуют ветераны (1 км – мужчины и женщины 55 лет и старше – равнинная дистанция). Затем в 11.45 на лыжню выйдут девушки 1999 года рождения и младше (2,5 км – равнинная дистанция), а в 11.50 стартуют сильнейшие лыжники Республики Алтай (5 км – горная дистанция).

С 12.00 стартуют юноши 1999 года рождения и младше (2,5 км – равнинная дистанция), в 12.05 - мужчины 1998 года рождения и старше (5 км – горная дистанция). Старт VIP-гонке будет дан в 12.15. Мужчины будет предложено проверить свои силы на дистанции 2,5 км, а женщинам на дистанции 1 км. Завершатся старты в 12.20, гонкой девушек 1998 года рождения и старше на дистанции 2,5 км (равнина).

Награждение будет производиться после окончания каждого забега.