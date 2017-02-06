Воспитательница одного из городских садиков забыла малыша на улице

Воспитателю МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко» общеразвивающего вида г.Горно-Алтайска» объявлен выговор за то, что один из малышей провел более получаса один на улице, его забыли на прогулке. Согласно данным сайта прокуратуры РА, 26.01.2017 во время дневной прогулки воспитатель средней группы, не убедилась, что все воспитанники зашли в помещение детского сада, в результате чего во дворе остался ребенок и провел на улице около 40 минут.

Несоблюдение воспитателем требований законодательства об охране здоровья и безопасности могло повлечь причинение несовершеннолетнему вреда здоровью в результате переохлаждения. По результатам рассмотрения представления воспитателю объявлен выговор.