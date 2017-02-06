Команда лыжников из Горно-Алтайска стала серебряным призером этапа Кубка СФО по горнолыжному спорту

В минувшие выходные, 4 и 5 февраля, на горе Комсомольская, во второй раз прошел очередной этап соревнований по горнолыжному спорту среди ветеранов и любителей «Кубок Сибирского Федерального округа». В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из Новосибирска, Бийска, Барнаула, Шерегеша, Новокузнецка и Горно-Алтайска, которые состязались в восьми возрастных группах и в двух дисциплинах - слалом и слалом-гигант, пишет сайт мэрии Горно-Алтайска.

В слаломе по сумме двух заездов победителями стали Татьяна Губкина (Новокузнецк), Евгения Круглик (Новокузнецк), Дарья Ларина (Горно-Алтайск), Валерий Куспеков (Шерегеш), Игорь Артемьев (Новокузнецк), Николай Модоров (Горно-Алтайск), Владислав Хадидулин (Новосибирск), Валерий Касаткин (Новосибирск).

По итогам второго соревновательного дня, в гигантском слаломе, лучшими стали Ольга Моложавцева (Новокузнецк), Евгения Круглик (Новокузнецк), Дарья Ларина (Горно-Алтайск), Валерий Куспеков (Шерегеш), Игорь Артемьев (Новокузнецк), Валерий Кокшаров (Горно-Алтайск), Владислав Хадидулин (Новосибирск) и Валерий Касаткин (Новосибирск).

По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете победила команда города Новокузнецка, серебряный призер – команда города Горно-Алтайска и бронза в общекомандном зачета у команды города Новосибирска.