В Горно-Алтайске отпраздновали Чага Байрам (ФОТО)

На главной площади Горно-Алтайска состоялись праздничные мероприятия в честь Нового года по лунному календарю. Во время празднования старейшины традиционно провели особый ритуал угощения и благословения огня, как символа Солнца.

На Чага Байраме была представлена обширная культурная программа с участием творческих коллективов республики. Параллельно проводились состязания по национальным видам спорта. Всех гостей праздника угощали национальным блюдом «кӧчӧ», сообщается на сайте правительства РА.

Чага байрам широко отмечается не только в Республике Алтай, но и Туве, Бурятии, Монголии, Тибете и Индии. Он объединяет народы в их единении с природой, важности сохранения и укрепления традиций, семейных ценностей и связей. В этот день люди очищают свое жилище, себя внутренне и духовно, в домах готовят угощения.