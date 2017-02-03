Через вирусную программу мошенники похитил деньги у горожанки

Сотрудниками Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, похитивших денежные средства с банковской карты горожанки. Согласно данным сайта МВД по РА, в дежурную часть полиции с заявлением обратилась 18-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные лица завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 3000 рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая осуществляла выход в интернет со своего мобильного телефона, к ее абонентскому номеру была подключена услуга «мобильный банк». Девушке на телефон пришло SMS-сообщение с предложением узнать информацию о себе, подробности прилагались в прикрепленной ссылке, открыв которую, потерпевшая установила вредоносную программу. Позднее она обнаружила, что с ее счета были списаны денежные средства в сумме 3000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-технических мероприятий полицейскими предварительно установлено, что украденные денежные средства были переведены в г. Ростов на Дону.

В настоящее время телефон у потерпевшей изъят и направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.