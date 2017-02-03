В Горно-Алтайске мужчина умер от отравления стелкоочистителем

24 января 2017 года в утреннее время в реанимационное отделение Республиканской больницы с признаками алкогольной интоксикации поступил 46-летний житель Майминского района. Не приходя в сознание, мужчина скончался на следующий день 25 января 2017 года, сообщает сайт Следкома РА.

Предварительно установлено, что мужчина на протяжении двух недель употреблял спиртные напитки. Следователи установили, что перед поступлением в медицинское учреждение мужчина выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, в которой по результатам экспертизы установлено содержание метилового спирта в концентрации 23,6%.

По сообщению проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Органом дознания по поручению следователя проведены оперативно-розыскные мероприятия, установлено место продажи жидкости. Следователем направлена информация в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай для принятия мер реагирования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.