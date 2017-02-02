Чиновники администрации Горно-Алтайска начали подготовку к паводку

В администрации города Горно-Алтайска создана рабочая группа по предпаводковому обследованию предполагаемых зон подтоплений. До 1 марта 2017 года специалисты проведут обследование возможных зон подтопления в городе Горно-Алтайске и представят соответствующий отчет, передает сайт мэрии.

В связи с обильными снегопадами, в этом году ожидается сложная ситуация с прохождением паводковых вод. Службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уже начали подготовку к возможному разгулу стихии. ГУ МЧС по РА напоминает гражданам, проживающим в местах, попадающих в зону прохождения паводка, о необходимости заранее подготовиться к возможному осложнению паводковой ситуации.