"Кулак мне показал..."

В редакцию "Листка" пришел Иван Сергеевич Транов, житель Яконура, и рассказал следующее.

"Виктор Александрович Облогин - мой однополчанин, мы служили с ним в 70-е годы прошлого века на Дальнем Востоке. Демобилизовались вместе, обменялись адресами - он тогда в Барнауле жил, оставил мне свой тамошний адрес. Лет 25 не виделись потом. Я его как-то искал в Барнауле, а он уже тут, в Горно-Алтайске был. Где-то в 1996 году встретились мы. Дружили, как говорится, по-солдатски. Вспоминали былое, говорили про настоящее.

У меня дети в городе учились, к ним приезжал и к нему заходил. Помню, как-то решил спросить у него пару участков - продать да детям помочь материально. Он мне кулак показал, говорит: "Я тебе покажу, как землей спекулировать!" Ну, я больше и не спрашивал, все понял. Правда, деньгами он мне помогал, в долг давал, а я ему мясо возил... В деревне все знают, что я с ним служил, и никто не верит, что он мог своровать что-то. Год уже сидит под арестом этим домашним. За год-то уже можно выяснить, виноват человек или нет. Я вот смотрю - между властью и законом какая разница - сейчас и в те же 70-е годы... Закон что, против власти бессилен?

Вот был случай раньше - парнишка за драку сел в тюрьму, а у него родственник был - депутат Верховного Совета. И не помогал ему, виноват - сел. Закон был над властью. А в 90-е одного человека осудили за торговлю, а потом статьи такой не стало - появилось предпринимательство... С Облогиным все неясно. В народе у нас говорят - от власти не скроешься. Люди, которые репрессии пережили, говорят - власть-матушка. А сейчас посмотришь - коррумпировано все, что ли? За год многое можно прояснить, а тут что-то не проясняется никак. В городе говорят - это дело рук власти. Колесо власти прокручивается, а Облогин, говорят, им палку туда сунул, и мешает... Он же всенародно выбран, и людям, которые его выбирали, надо как-то его поддержать, хотя бы пикетированием. Бумагами тут не сдвинешь... Год держат - долго возится власть... Практически никто из тех, кого я знаю, не верит, что Облогин - вор. Если народ поддержит Виктора Александровича - лицо этой власти прояснится, люди будут знать, кто у нас во власти сидит".



Соб. инф.