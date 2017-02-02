Удивительная технология уборки

От имени жителей многоэтажных домов по улице Чорос-Гуркина, 68, 70, 72 в редакцию позвонила женщина и высказала то, что наболело у людей в адрес городской власти.

"Мы внимательно читаем все, что связано с нашим мэром Виктором Облогиным, и нас очень волнуют вопросы уборки города. И нам непонятно: кто хозяин в городе?

От автовокзала в нашу сторону уборочные машины идут ночью, и вместо того чтобы сгружать и вывозить снег, как это делалось раньше, они каким-то агрегатом поднимают его и на большой скорости этот грязный снег раскидывают с дороги на наши газоны и в окна первых этажей. Все тротуары у нас в грязи, ходим по каше. Все это тащится домой, жители ругаются и плюются в сторону городской администрации. Почему они не могут как надо организовать уборку? Я лично живу в городе 40 лет и знаю, как всегда убиралось: с дороги грузили снег в грузовики и увозили, а теперь эту грязь кидают на нас.

Я несколько раз звонила в городскую администрацию, хотела поговорить с Сафроновой - планерок ведь теперь нет, не знаешь, как передать все это руководству. Раньше-то любую проблему можно было сразу решить… Но она то в правительстве, то еще где-то, так и не удалось пообщаться. Секретарь сообщила, что позвонила начальнику ДРСУ и он обязательно мне перезвонит. Но я точно знаю, что звонить нам никто не будет. Интересно еще, как на это все смотрит Роспотребнадзор и санитарная служба - на то, что у нас грязная каша на дворе и на такую технологию уборки".

Жители попросили считать эту заметку официальным обращением и ждут ответа от городской администрации на страницах нашей газеты.

Соб. инф.