«Если бы поставили верный диагноз...»

В «Листок» обратилась женщина и подняла тему, с которой, как она считает, сталкивались многие из числа горожан, кто терял своих близких. Вот что она рассказала.

«В четверг, 26 января, у меня умер муж. В пятницу произвели вскрытие. На субботу было запланировано захоронение, в морге мне сказали, что документы я получу в субботу утром, мы приехали, тело нам отдали, а документы — нет. Мол, все на выходном, ничего не знаем. Соответственно, если нет документов, никто не дает разрешение на захоронение. Ждать до понедельника? Только благодаря отзывчивым людям в ритуальном агентстве и их связям мы смогли похоронить моего мужа.

Оказывается сейчас в системе паталогоанатомии и судмедэкспертизы дела обстоят так – вскрывает судмедэкспертиза, но судмедэксперт начал работу только где-то в 15-30, при том, что патологоанатомия работает до 16 часов. То есть, они не совпадают по времени...

Судя по рассказам, много найдется людей, которые столкнулись с подобным. Я знаю случай, когда до 9 дней тело лежало в морге, пока судебники и патанатомы между собой договориться не могли.

Что это такое?! Я сильный человек, я сама когда-то работала в патанатомии, а как другие это выносят? Родственники, которые сами страдают, допустим, сердечными заболеваниями? Что за произвол такой?

Кроме того, у меня вопросы по причине смерти. Муж поступил 1 декабря, выписали 7 декабря, сказав, что пневмонии нет (при поступлении была под вопросом). Через двое суток муж снова в больнице – в реанимации, ему стало плохо. Трое суток провел там, его вытаскивали с того света. Затем спустили в отделение пульмонологии.

От туда опять выписали через 4 дня — нет пневмонии. Проходит чуть больше недели – и снова реанимация. На пятые сутки дошло до ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Реаниматоры сделали все, что от них зависело, у них был консилиум, неврологи подтвердили свои диагнозы, кардиологи тоже, а пульмонологи снова говорят — по нашему профилю тут ничего нет, там только бронхит. У меня остались там знакомые, и когда я спросила, что там у мужа, мне в числе прочего сказали, что пневмония была. Как я понимаю теперь, его раз недолечили, второй – и развилась анаэробная инфекция, которая нейтрализует действие антибиотиков.

Мужу давали сильные антибиотики (насколько это было возможно при его печени), а они не действовали... 26 дней в реанимации муж просто умирал. Я подчеркиваю — к реаниматологам у меня претензий нет. Есть претензии к пульмонологам. Завотделением Маргарита Макаровна Чекурашева уже весьма пожилая, а Максимова Екатерина – слишком молодая, вероятно, пока не хватает знаний, чтобы лечить. По моему мнению, благодаря Маргарите Чекурашевой и нет нормальных врачей в отделении.

Я возлагаю на них ответственность за случившееся. То, что произошло с моим мужем – это не врачебная ошибка, а преступная халатность. Я понимаю, что у него было два инсульта, организм ослаблен, практически не было иммунитета и вообще много сопутствующих заболеваний, тем не менее, считаю, что он мог бы еще жить.

Нужно было взять во внимание то, что человек практически не двигался, а значит, явно будут застойные явления, что очень способствует развитию застойных и вирусных пневмоний. Человек полторы недели находился в больнице с неспадающей температурой, на антибиотиках, которые не действуют – и никто по этому поводу ничего не сделал, не задумался — а почему так? Может, надо что-то другое применить? Считаю, если бы мужу поставили верный диагноз, он бы еще пожил... Эти врачи очень легко выписывают пациентов, еще не вылеченных, как будто пытаются от них избавиться. Как-то раз я пришла, а мужа готовят на выписку, потому что он хочет домой. Это для врача основание?

Каждый раз приходилось скандалить и стращать медиков жалобами в министерство здравоохранения, каждый раз на протяжении пяти лет, когда муж попадал в больницу — не хотели его брать. Второй инсульт случился в праздничные дни — было 8 марта. Доставили в больницу, сбили давление магнезией и отправили домой. Дежурный врач заявила — а что вы хотите, праздничные дни, я только дежурный врач, о чем вы раньше думали? А что, такое кто-то планирует, что ли?

При инсульте, если не принять меры в течение ближайших трех часов, потом можно человека уже не восстановить... Что ж, если тебя угораздило заболеть в праздники — можно не надеяться, что в больнице помогут? Прокапать магнезию - это все, на что они способны... При мне одному мужчине, поступившему с серьезными проблемами с сердцем, поставили укол и выпроводили. Я как раз мужа устраивала в больницу, утром поднимаюсь к нему в отделение — а тот мужчина лежит на соседней койке. Он приехал домой и ему стало плохо, на скорой доставили, а до этого сам приходил к врачам за помощью... Вот так у нас работает система медицинской помощи».

Когда верстался номер, нам сообщили, что диагноз «пневмония» значится в заключении о вскрытии. Женщина готовит документы для обращения в прокуратуру и призывает всех пострадавших от произвола врачей и службы патанатомиии поддержать ее.

Соб. инф.