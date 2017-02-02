Недобросовестные предприниматели смущают горожан, лишившихся управляющей компании

Государственная жилищная инспекция Республики Алтай информирует, что в настоящее время, в связи с банкротством управляющей компании ООО УК «Центральная» в Горно-Алтайске проводятся многочисленные собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов. Есть случаи появления на таких собраниях недобросовестных предпринимателей, которые без лицензии на право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, предлагают собственникам свои услуги, передает сайт городской мэрии.

В этой связи Государственная жилищная инспекция РА просит граждан быть бдительными при выборе управляющей компании. Полный перечень управляющих компаний Горно-Алтайска, имеющих лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами:

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