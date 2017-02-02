Вручение премий мэра состоялось в Горно-Алтайске

Ежегодная церемония вручения студенческих премий мэра Горно-Алтайска прошла в городском Доме культуры. Десять студентов, достигших значимых результатов в спорте, творчестве, науке, добровольчестве и общественной деятельности получили памятные сертификаты и денежные премии в размере 5000 рублей, говорится на сайте правительства РА.

На соискание премий было подано 53 заявки от шести учебных заведений. Отбор проходил по нескольким номинациям. В результате конкурсного отбора в номинации «Активная жизненная позиция» лауреатами премии мэра 2017 года стали студенты Горно-Алтайского государственного университета Анна Козюлина - профсоюзный активист, член Молодежного совета при Администрации города Горно-Алтайска седьмого созыва, Ксения Сылбакова - руководитель агитационного десанта ГАГУ, член молодежного совет при администрации города Горно-Алтайска, активный участник городских мероприятий, Нина Ляшко - журналист, активный участник школ молодежного актива республиканского и всероссийского уровня.

В номинации «Творческие успехи» лауреатами премии мэра стали студенты Горно-Алтайского педагогического колледжа Екатерина Курносова - член фольклорного объединения «Туматуриха», лауреат республиканского конкурса «Студенческая весна», Данил Сайдутов - лауреат республиканского конкурса «Студенческая весна».

В номинации «Спортивные достижения» премии мэра получили студенты Горно-Алтайского государственного университета Сабина Багашева - победитель городских, республиканских и всероссийских соревнований по полиатлону и рафтингу, обладатель золотого знака ГТО шестой ступени, Андрей Ковязин - выпускник Аграрного колледжа, серебряный призер чемпионата Европы 2016 в Словении.

В номинации «Научные достижения» обладательницей премии стала Александра Гуляева из Горно-Алтайского государственного университета. Она является автором научных статей в сфере информационных технологий.

В номинации «Добровольческая деятельность» лауреатами премии мэра стали студент Горно-Алтайского государственного университета Константин Щербина - заместитель командира отряда охраны правопорядка и общественной безопасности города Горно-Алтайска, студентка Горно-Алтайского политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова Юлия Мошкина - член волонтерской группы «Добрые сердца», победитель городского конкурса «Доброволец года – 2016».

Студенческая премия мэра Горно-Алтайска вручается с 2006 года. За это время ее лауреатами в разные годы стали более 120 человек. В этом году церемония прошла в 12-й раз.