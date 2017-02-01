И снова про Центр спортивной акробатики РА

В вечернем выпуске новостей ГТРК «Горный Алтай» от 27 января были продемонстрированы кадры, на которых Александр Бердников проверял ход строительства Центра спортивной акробатики Республики Алтай.

По графику, занятия спортсменов намечены в нем уже в этом году. Масштабный проект, реализуемый с компанией "Газпром" должен отвечать всем современным требованиям, - отмечает ГТРК «Горный Алтай».

Несколько недель назад я уже писал про эту сомнительную, на мой взгляд, стройку в заметке «Пир во время чумы. К празднованию Дня России в Горно-Алтайске надеются завершить строительство Центра спортивной акробатики». После выхода этой заметки мои коллеги-журналисты начали меня критиковать — в частности, указали на то, что центр строится на деньги «Газпрома», а не на деньги республиканского бюджета. Также мои оппоненты отметили то, о чём я уже когда-то писал - в условиях высокой коррупции спонсоры предпочитают тратить деньги на простые объекты, где понятно, что и сколько стоит.

В ответ я могу повторить то, что уже писал: «Всё у нас есть, все дороги заасфальтированы, в Усть-Кан и в Усть-Коксу можно про сплошному асфальту ехать хоть через Чакыр, хоть через Ябоганский перевал, в республике растут чрезвычайно рентабельные, высокотехнологические производства, которые сделали нас регионом-донором?! Нет, ничего этого нет!»

Остаётся только добавить, что «национальное достояние «Газпром»» стало в последние годы из локомотива и донора российской экономики всё более убыточным предприятием. Оно конечно, нам с вами достанется маленький кусочек «национального достояния». Но как бы оно таким манером совсем не пришло в упадок. Газ надо качать (в том числе и по районам города и республики), а не «пилить» по три копейки на каких-то факультативных строениях в отдалённых регионах, господа менеджеры «Газпрома»!

Сергей Михайлов