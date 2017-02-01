Работающим пенсионерам из мэрии Горно-Алтайска перестанут платить за выслугу лет

31 января в актовом зале администрации Горно-Алтайска состоялись публичные слушания по проекту изменений в городской устав. В публичных слушаниях приняли участие 28 человек. Было предложено в уставе города закрепить полномочия по утверждению инвестиционной стратегии Горно-Алтайска за городским Советом депутатов, муниципальным служащим, которые планируют заниматься трудовой деятельностью после выхода на пенсию, на этот период приостановить выплату пенсии за выслугу лет, а также закрепить, что муниципальные заимствования осуществляются Администрацией города в лице Финансового управления, пишет сайт мэрии.

В течение семи дней по проекту постановления еще будут приниматься дополнительные предложения. Затем проект будет вынесен на сессию городского Совета депутатов.