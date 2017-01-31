С началом месяца в Горно-Алтайске увеличится плата за детсад

С 1 февраля на 109 рублей увеличится плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в Горно-Алтайске. Ее размер теперь составит 2845 рублей за одного ребенка в месяц, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 27 января 2017 года № 5 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 25 января 2016 года № 2», сообщает Управление образования г. Горно-Алтайска.