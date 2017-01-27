Празднование Чага-Байрам пройдет 4 февраля

В Администрации Горно-Алтайска под руководством первого заместителя главы города Ольги Сафроновой прошло рабочее совещание по организации национального праздника Чага-Байрам. Участники рабочей группы пришли к мнению, что в этом году праздник пройдет 4 февраля, его обрядовая часть традиционно состоится на горе Тугая, а праздничная программа начнется на центральной площади города с 11:00 часов, пишет сайт мэрии Горно-Алтайска.

На встрече также обсуждалась концепция проведения праздника Чага-Байрам и роль общественных организаций в его подготовке. Кроме того участники совещания совместно рассмотрели вопрос проведения сакрально-обрядовой части праздника и праздничной программы, концепцию проведения которой представила на обсуждение участников начальник отдела культуры Светлана Комарова.