Собрания собственников домов управлявшихся УК "Центральная" пройдут в Горно-Алтайске

В связи с прекращением действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности ООО «УК Центральная», Администрация города Горно-Алтайска инициирует проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, которые находятся под управление «УК Центральная» в период с 6 по 10 февраля по графику. График опубликован на сайте городской администрации.

В соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса РФ, в случае, если собрание не будет иметь кворума, Администрация города Горно-Алтайска объявит о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации, которая будет выбрана до 1 апреля 2017 года. До этого времени обязанность по оплате в ООО «УК Центральная» выставленных счетов за потребленные коммунальные услуги сохраняется в полном объеме, так как ООО «УК Центральная» обязана обслуживать многоквартирный дом до момента выбора новой управляющей организации.

В соответствии с действующим законодательством, у собственников помещений в многоквартирном доме есть право до дня проведения конкурса самостоятельно выбрать управляющую организацию либо иной способ управления многоквартирным домом. По подсчетам специалистов это можно сделать примерно до 20 марта 2017 года.

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