Юные биатлонисты Горно-Алтайска вернулись с соревнований в Магнитогорске

Воспитанники отделения биатлона Детско-юношеской спортивной школы Горно-Алтайска Денис Иродов и Дмитрий Лорей приняли участия во Всероссийских открытых соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir», который проходил с 15 по 25 января 2017 года в городе Магнитогорске. В соревнованиях приняли участие более 160 юных биатлонистов из 16 городов России. Денис Иродов стал победителем в дисциплине «Спринт» среди спортсменов 2002 – 2003 г.р. В индивидуальной гонке Денис занял почетное 6 место, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Дмитрий Лорей в индивидуальной гонке занял 18 место, в «Спринте» поднялся на 6 строчку финального зачета. Тренирует ребят тренер-преподаватель ДЮСШ г.Горно-Алтайска Вадим Иродов.