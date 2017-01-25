Действие лицензии ООО «УК Центральная» прекращено

С 19 января государственная жилищная инспекция Республики Алтай прекратила действие лицензии ООО «УК Центральная». Лицензия №9 от 30.04.2015 г. «На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» прекращена в связи с приостановление данной деятельности и ликвидацией предприятия, пишет сайт мэрии Горно-Алтайска.

В целях недопущения случаев оставления многоквартирных домов без управления, собственникам жилья необходимо принять решение о выборе новой управляющей организации или иного способа управления своим домом в течении 15 дней. Администрация города Горно-Алтайска готова оказывать методическую помощь собственникам жилья при организации общего собрания для принятия решений.

Обращаться в отдел экономики и ЖКХ администрации города Горно-Алтайска кабинет №307 телефон (38822) 2-93-98.