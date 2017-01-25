Как у нас обстоят дела с льготными лекарствами?

А неважно обстоят, знаете ли! Людей с ограниченными возможностями в нашем городе много, и каждый из них выбирает свой путь, как лечиться, как пользоваться лекарствами, кому что удобнее.

У меня состоялся разговор с одной из льготниц, которая никогда не отказывалась от льготных лекарств, но тем не менее, на ее пути возникает так много разных препонов, что иной раз и приходит мысль: может, и правда, лучше покупать лекарства за свой счет? Она пожаловалась мне, что выписали четыре рецепта, а лекарств ни по одному нет в аптеках, месяц же уже проходит.

Она хотела уже подавать жалобу на Министерство здравоохранения РА, потому что такая картина, когда нет лекарств в аптеках регулярно повторяется. Позвонишь им, скажешь свою проблему, спросишь, что делать, где брать, случается, что позвонят в аптеку, договорятся вроде, что-то возьмешь, что-то - нет! Как повезет, словом!

Она спросила, как они могут оставить на Новый год астматика без ингалятора, это же равносильно смерти, а стоит он не менее пятисот рублей. Из министерства отвечают: "Мы Вам перезвоним…" Перезвонили и обрадовали таким сообщением, что, оказывается, на одного льготника положено в год лекарств на 9000 рублей, а она уже 19000 использовала… И спросили: "Неужели Вы это все выпиваете?" Тут уж мою знакомую такая обида взяла, что она ответила: "Я не только выпиваю, я еще и закусываю…" Пошутила, словом…

"И кто это Вам столько всего выписывает?" А вот выписывают, потому что это жизненная необходимость, а болезней - хорошо, была бы одна, а то их целый букет, и от каждой свое лекарство. Тут тебе и диабет, и астма, и глаукома, а глазные капли так дорого стоят, что и пенсии не хватит, и гипертония здесь же…

Но главная проблема именно в глазных каплях, одни стоят 680 рублей, другие - 430, это тысяча сто десять рублей и умножить на два, это две тысячи двести шестьдесят, а потом еще на 12 месяцев, вот тебе и двадцать пять тысяч, а Вы говорите про девятнадцать, что много!

И вообще, не имела права чиновница из министерства так отвечать больному человеку, инвалиду первой группы, мне вообще на месяц надо по два флакона этих капель… И отказаться от льготных лекарств никак нельзя, а то давно стала бы получать денежную компенсацию, чем сидеть в очереди в кабинет к врачу по два часа каждый раз…

Но приходится терпеть! И непонятно, почему уже вот идет семнадцатый год, а ни одного препарата до сих пор нет. Как тут выживать, непонятно!

И действительно, как? И это разговор только с одной льготницей, а сколько их - трудно сосчитать даже, и везде одно и то же: жить невыносимо трудно, но и умирать не хочется.

А ведь большинство из них пережили военные годы, запускали разрушенные заводы и фабрики, создавали колхозы, осваивали целину. И среди них много людей особого класса - детей войны, которые работали честно, пресекали воровство, пьянство, безделье, все, что мешало жить нормальной жизнью.

Да, они бедные старики, в магазинах берут что подешевле, не продукт, а сплошные добавки. Хлеб раньше был ароматный, вкусный, никогда так сильно не крошился… А сейчас? Даже курятину додумались накачивать водой и замораживать, ее начнешь готовить, и от жирной вроде курочки остаются только кожа да кости…

А еще я слышала от одной пожилой пенсионерки, что некоторые чиновники говорят такие слова, которые мог произнести только наглый и бездушный человек: "Вам 77 лет… Вы дети войны, а живете так долго, да еще просите путевку на курорт. Мы, молодые, быстрее умираем, чем вы…"

Что она могла на это ответить? Что меньше надо пить и курить и наркотиками не баловаться, тогда и умирать не будете? Это и так все знают…

Ну а им-то что делать? Как доживать? Раз они в своей стране превратились в изгоев, стали бесправными, никому не нужными людьми, и умирают больше не от того, что плохо лечат, а от боли душевной за все, что они пережили и что получили за это.

Ну а в целом есть информация, как осуществляется лекарственное обеспечение граждан в Республике Алтай. Работа ведется по трём направлениям: лекарственное обеспечение льготной категории граждан, лекарственное обеспечение при оказании стационарной и скорой неотложной помощи, организация розничной торговли лекарственными препаратами, включая льготные, в сельских населённых пунктах.

Также в Республике Алтай действует федеральная программа по обеспечению лекарственными препаратами граждан, имеющих инвалидность, на 1 января 2017 года в неё включено 27791 человек. При этом лишь 6075 наших граждан сохранили право на получение лекарств, остальные отказались от соцпакета в пользу денег.

Поясню, что по действующему законодательству пациент может выбрать из двух вариантов: получать препараты в натуральном виде или написать до 1 октября текущего года заявление, что он бы предпочел эту субсидию получать в денежном выражении. И ежегодно устанавливается норматив финансовых затрат на одного льготника, сейчас он составляет 758 рублей в месяц.

Если пациент лекарствам предпочитает денежный перевод в таком размере, он пишет соответствующее заявление в Пенсионный фонд, будет предоставлена компенсация. Однако в этом случае он потеряет право на получение льготных препаратов бесплатно.

Но здесь уж каждый вправе сам выбирать себе, кому что больше подходит… Знаю, что у нас в городе во благо ветеранов и пенсионеров без устали трудится Совет ветеранов, и было взято интервью у его председателя Марии Павловны Гайдабрус, в нем она рассказала о том, что ими организуются и работают разные комиссии по проверке поликлиник, больниц, по проверке обеспечения льготными лекарствами, в конце года часто случалось, что выдавали лекарства с малым сроком годности, например, 20 декабря их получали, а 1 января 2017 года срок годности уже вышел. Как так можно? А глазные просроченные капли вообще нельзя капать в глаза! Ну и как лечиться? Добились еще увеличения числа койкомест в стационаре. Это очень важно!

Сейчас идет акция помощи тем ветеранам, которые живут в частных домах и не могут сами справиться с работами по хозяйству. Зима нынче на удивление снежная, но это создает много проблем престарелым людям: как снег счищать с крыш?

На помощь пришли люди из организации под названием, если не ошибаюсь, "Фронт" (вероятно, речь идет об Общероссийском народном фронте, ОНФ - прим. ред.) две бригады уже начали эту работу.

В этом году у одиннадцати фронтовиков юбилей: им исполнится по 90 лет, в этом плане, чтобы хоть как-то порадовать самих юбиляров, их оставшихся друзей и родственников, я решила написать статьи об их жизни, потому что они этого достойны, и в принципе жизнь каждого из них - это целый роман, это учебник жизни.

Вот имена некоторых из них: Гончаров Сергей Иванович, Грибанова Таисия Николаевна, Язин Николай Яковлевич, Коваленко Николай Григорьевич и другие… А Казакову Анатолию Федоровичу 15 августа исполнится ровно 100 лет, это всем юбилеям юбилей, хотя такие года вроде уже и не приносят особой радости, но все-таки это так здорово - дожить до столетнего возраста, мало кому удается…

Вот так вот и живут пенсионеры и ветераны в нашем городе, и тема эта неисчерпаема.

Ваша Татьяна Колосова