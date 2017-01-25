Суд назначил исправительные работы горожанину за видеозапись в соцсетях

Горно-Алтайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ, которая квалифицируется как, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, рассказывает сайт прокуратуры региона.

Суд установил, что в конце февраля 2016 года он, находясь у себя дома, в одной из социальных сетей сети Интернет разместил видеозапись, возбуждающую вражду и ненависть в отношении группы лиц, объединенных по признакам принадлежности к одной из наций.

С учетом личности осужденного, характеризующегося положительно, совершения преступления впервые, суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ.