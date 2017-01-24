Команда из Горно-Алтайска одержала победу на первенстве по горным лыжам

22 января на ГЛК «Комсомольская» состоялось традиционное Открытое Первенство города Горно-Алтайска по горнолыжному спорту в дисциплине «Гигантский слалом». В первенстве приняли участие сильнейшие спортсмены Новосибирска, Белокурихи, Барнаула, Новокузнецка и Горно-Алтайска. Всего в этот день на склонах горы соревновались 183 спортсмена разных возрастов отмечает сайт мэрии Горно-Алтайска. В общекомандном зачете команда города Горно-Алтайска заняла 1 место, завоевав 11 медалей. На втором месте команда Барнаула. Третьей стала команда из города Новосибирска.

Как отмечают организаторы соревнований, за последнее время в Горно-Алтайске проделана большая работа по развитию и популяризации горнолыжного спорта. Новый современный подъемник, система искусственного оснеживания, новая современная школа, ратрак и освещение – все это способствует современному развитию горнолыжного спорта.