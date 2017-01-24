28 января в 14:30 в кафе "Чейне" состоится поминальный обед в связи с годовщиной смерти известного горно-алтайского художника Юрия Федотова.

Юрий Иванович Федотов умер год назад в Горно-Алтайске в возрасте 68 лет.

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