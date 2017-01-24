28 января в 14:30 в кафе "Чейне" состоится поминальный обед в связи с годовщиной смерти известного горно-алтайского художника Юрия Федотова.
Юрий Иванович Федотов умер год назад в Горно-Алтайске в возрасте 68 лет.
28 января в 14:30 в кафе "Чейне" состоится поминальный обед в связи с годовщиной смерти известного горно-алтайского художника Юрия Федотова.
Юрий Иванович Федотов умер год назад в Горно-Алтайске в возрасте 68 лет.
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В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2014-02-13 07:44:27
Гражданская олимпийская война, разразившаяся в «Фейсбуке» еще во время церемонии открытия, выявила обнаженный нерв вечного вопроса: где кончается их государство и начинается твоя страна? - задаётся вопросом Виктор Шендерович в "Ежедневном журнале". Толстой, конструктивисты, Гагарин с Королевым, а ты сидишь, нос воротишь? — да ты Родину не любишь! Встречный вариант: Чечня, Магнитский, Путин с «питерскими», воровство с узурпацией, а ты сидишь, пускаешь слюни разноцветными колечками?