Путин и девочка на коньках

2014-02-13 07:44:27

Гражданская олимпийская война, разразившаяся в «Фейсбуке» еще во время церемонии открытия, выявила обнаженный нерв вечного вопроса: где кончается их государство и начинается твоя страна? - задаётся вопросом Виктор Шендерович в "Ежедневном журнале". Толстой, конструктивисты, Гагарин с Королевым, а ты сидишь, нос воротишь? — да ты Родину не любишь! Встречный вариант: Чечня, Магнитский, Путин с «питерскими», воровство с узурпацией, а ты сидишь, пускаешь слюни разноцветными колечками?