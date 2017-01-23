В Горно-Алтайске поздравили победителей городского конкурса «Ученик года»

Подведение итогов и закрытие городского конкурса «Ученик года – 2017» состоялось в Горно-Алтайске. Конкурс состоял из очного и заочного этапов и включал в себя ряд конкурсных мероприятий: конкурс портфолио, визитная карточка, конкурс видеозарисовок «Кодекс жителя Земли» и другие. Как говорится на сайте правительства РА, в мероприятии приняли участие 25 учащихся из муниципальных общеобразовательных учреждений, которые стали победителями школьного этапа конкурса. Участники соревновались в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей.

По итогам всех конкурсных испытаний победителями городского конкурса «Ученик года – 2017» в младшей возрастной категории стал Вадим Моцарев (Лицей № 6 Горно-Алтайска), в средней возрастной категории – Анастасия Никитина (Школа № 12 Горно-Алтайска), в старшей возрастной категории – Никита Зырянов (Кадетская школа № 4 Горно-Алтайска).

Победители будут представлять республиканскую столицу на региональном конкурсе «Ученик года-2017».