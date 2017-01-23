Телеканал «Россия24» показал сюжет о нечищеных от снега улицах Горно-Алтайска

В субботу 21 января в программе «Мобильный репортер» телеканала «Россия24» показали горы снега на улицах Горно-Алтайска. Один из жителей улицы Ленина снял на мобильный телефон творящееся кругом безобразие в виде огромных сугробов, которые никто не вывозил с осени прошлого года. Не забывал он комментировать при этом зрелище, которое телезрители увидели затем в прямом эфире:

«Это – Республика Алтай, город Горно-Алтайск. Так у нас чистят дороги. С октября месяца идет снег, только все гребется на обочину, на тротуары. Тротуары – это козьи тропы уже. Вот так мы и живем. С каждого двора – выезд, а попробуйте – выехайте с такими кучами из ограды, из гаража на трассу, это уже опасно. Вот представьте – с октября месяца вот это все происходит. Гребут, гребут, каждое утро вот так нагребают снег. Вот пешеходный переход виднеется. Из-за этих ям не видно ни детей, никого. Вот так это все творится, так мы все и живем. Вот, посмотрите, что происходит, какая красота. Это самый чистый город в России, такие плакаты у нас в городе висят. И вот – пожалуйста. Это еще не все. Вот, пешеходы торчат там из сугробов на остановке. Вот такие у нас выезды, ни обочины, ничего нету. Спецавтохозяйство как-то разорилось к началу зимы, исчезло. Кто должен этим заниматься? Кто занимается уборкой и вывозом снега – неизвестно. Вот смотрите, какие сугробищи. С октября месяца это все происходит, как выпал снег.

Вот здесь еще люди возле своих домов как-то вычищают тротуары, стараются, чтобы люди ходили. Вот смотрите – выезд какой, какие сугробы – выше человеческого роста. Уже снег девать некуда, снег не вывозится вообще. Вот здесь, повторю – люди сами чистили тротуары свои, а вот там дальше – нет. А здесь ведь школа рядом! Ходят школьники в школу и так далее. Как бы наша администрация взяла бы здесь походила маленько. Нет ни депутатов, ни администрации, никого нету, вот они, козьи тропы. Вот так происходит в Республике Алтай – смотрите какие сугробы. И та сторона.

Обочины грунтовые – все лето ездили у нас зато пылесосы, мыли обочину грунтовую. Зачем грунтовую обочину мыть пылесосами – я не знаю. А теперь – дороги у нас не чистят, не метут, ничего не делают. Вот сморите – выезд, это вообще аварийная ситуация, не видно ни машин, ни дороги, как выезжать, куда выезжать? Чтобы со двора выехать – надо приглашать человека. Вот так вот. Не знаем, у кого просить помощи. В администрацию звонили – нам сказали: обращайтесь к тому, кто чистит эти дороги, всё! Такая вот жизнь, зато хвалятся за чистый город, за красоту, всё туристов сюда призывают в Республику Алтай».

Cюжет телеканала о сугробах в Горно-Алтайске и других городах:

Полная видеозапись «Мобильного репортера» из Горно-Алтайска:

Отметим, что это не первая видеозапись, присланная жителями Горно-Алтайска в программу «Мобильный репортер», например, видеозапись заснеженных улиц выложена на сайте этой программы - https://www.youtube.com/watch?v=hxZrBmjGJy4, однако ранее сюжеты из Республики Алтай в телеэфир не попадали.

Добавим, что, согласно данным заключенного с Управлением коммунального хозяйства города Горно-Алтайска контракта, в течение 2017 года зимним содержанием дорог города Горно-Алтайска в микрорайонах «Заимка», «Каяс», «ГТФ» занимается ОАО «ДЭП №217», осенью этого года приобретенная членом команды Колобка, жителем Барнаула Алексеем Заздравных. Сумма контракта составляет 7 миллионов 015 тысяч 997 рублей.