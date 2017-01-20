В Горно-Алтайске отреставрируют памятник жертвам политических репрессий

Сегодня, 20 января, в Администрации города состоялось заседание рабочей группы под руководством заместителя главы администрации Станислава Тюхтенева по вопросу реконструкции памятника жертвам политических репрессий. Обновление монумента планируется произвести в связи с 80-ей годовщиной политических репрессий. Реконструкция должна быть завершена к октябрю 2017 года, говорится на сайте мэрии Горно-Алтайска.

В совещании приняли участие представители региональной организации «Мемориал», депутат городского совета Алексей Ивашкин, главный архитектор города Олег Дудик, руководители отделов администрации. В ходе совещания обсуждался проект обновленного памятника, а также организационные вопросы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памяти жертв политических репрессий на территории муниципалитета. В настоящее время идет согласование городских мероприятий для включения в план работы администрации города.