Следком расследует гибель школьника во время реанимационных мероприятий в больнице

По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти 15-летнего жителя города Горно-Алтайска в реанимационном отделении Республиканской больницы следственными органами Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 24 декабря 2016 года в утреннее время в городе Горно-Алтайске подросток вышел из дома и поехал на общественном транспорте на учебу, в автобусе подросток почувствовал себя плохо и сказал об этом водителю. Его сразу же доставили в отделение скорой помощи, куда подросток зашел самостоятельно. После осмотра школьник сразу же был госпитализирован в республиканскую больницу, где в этот же день он умер в ходе выполнения реанимационных мероприятий.

Предварительной причиной смерти подростка явилось заболевание. Установлено, что мальчик не состоял на учете с каким-либо заболеванием.

В целях наиболее тщательного установления всех обстоятельств случившего, следователям предстоит разобраться в ситуации путем проведения расследования. В случае установления лиц, причастных к произошедшему, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.