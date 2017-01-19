Слишком быстрый суд

К нам в редакцию обратилась молодая женщина, которая на днях столкнулась с некоторыми милыми особенностями местного правосудия. Вот что она рассказала:

Так получилось, что в Горно-Алтайский городской суд поступил иск о прекращении права пользования жилым помещением и о выселении - на меня и на мою несовершеннолетнюю дочь. О том, что такой иск существует и будет рассматриваться, я узнала из телефонного звонка от помощницы судьи Завгороднего А.В. - звонок с телефона 2-39-26 поступил на мой мобильный в 19 часов 31 минуту 14 декабря 2016 года. Девушка - помощница уведомила меня, что иск будет рассматриваться 15 декабря в 8.00 утра.

Т.к. я в настоящее время беременна и по утрам плохо себя чувствую, я написала от руки ходатайство об отложении рассмотрения дела и попросила брата отнести его в суд. Брат в 8 часов 15 минут принёс ходатайство судье (опоздал из-за того, что запутался в кабинетах), но ходатайство так и не было рассмотрено, т.к. судья Завгородний Антон Викторович заявил, что иск уже удовлетворён.

У меня не было ни времени на ознакомление с иском, ни даже самого иска, у меня не было времени на получение юридической помощи, ни на что. Я не понимаю, как суды могут так работать?

Данные пострадавшей есть в редакции