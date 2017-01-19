Водитель, скрывшийся с места ДТП, получил семь суток ареста

17 января в Горно-Алтайске около 21:40 часов, в районе дома № 53 по проспекту Коммунистическому неустановленный водитель при движении задним ходом допустил наезд на пешехода – горожанку 1967 года рождения. В момент наезда женщина стояла на накопительной площадке для пешеходов и ждала разрешающего сигнала светофора для того, что перейти проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, напоминает пресс-служба МВД по РА.

Водитель, допустивший наезд на горожанку с места происшествия скрылся. С полученными травмами пострадавшая обращалась в приемный покой Республиканской больницы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции с записей камер видеонаблюдения установлен и задержан водитель совершивший наезд на пешехода. Им оказался житель села Майма 1975 года рождения, гражданин был задержан и доставлен в суд по ч.2 статьи 12.27. КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». В отношении водителя совершившего ДТП суд определил меру пресечения 7 суток ареста.