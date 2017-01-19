Как сестра оставила брата без жилья

19 января в редакцию обратился Сергей Красилов. Он рассказал следующую не очень весёлую историю.

В 1978-м году, когда мне было 11 лет, а моей сестре — 2 года, мы с родителями переехали на Жилмассив, где мои родители купили частный дом. Официально дом был оформлен на моего отца, Красилова Леонида Прокопьевича.

4 августа 1990 года мой отец умер. Я в это время находился в местах лишения свободы. Примерно через полгода, пришло извещение от матери, согласен ли я, чтобы моя мать, Красилова Надежда Анатольевна оформила дом на себя. Я дал письменное согласие [прим.ред.: если бы этого согласия не было, то пережившая супруга по закону наследовала бы половину дома, а вторая половина по закону досталась бы детям — каждому по одной четвёртой].

В 1997-м году (в тот момент я уже освободился) у меня и матери в присутствии моей сестры Тищенко (Красиловой) Татьяны Леонидовны и её мужа Валерия Николаевича состоялся разговор о доме. Мать предложила подарить мне дом по договору дарения, предупредила, мол, смотри, как бы не получилось, что ты останешься без жилья. Я сказал, что, мол, мы с сестрой, поди, как-нибудь по родственному разберёмся и оформлять его на меня не надо. Мать тут же сделала такое же предложение моей сестре. Та тоже отказалась.

12 декабря 2007-го года мама умерла. Я в это время вновь находился в местах лишения свободы. Что характерно, меня о смерти матери никто не уведомил. 31 декабря 2007 года я позвонил домой по телефону, хотел поздравить мать с наступающим Новым годом. Трубку взял племянник, сын моей сестры Дмитрий. От него я и узнал, что его бабушка, моя мать Красилова Надежда Анатольевна умерла более двух недель назад.

В конце января — начале февраля 2008 года ко мне на свидание пришла сестра и спросила, что делать с домом. Я предложил подождать, пока я освобожусь. Сестра согласилась.

16 мая 2013 года, за 10 дней до освобождения я позвонил сестре по телефону и спросил, где я буду жить после выхода на свободу. Татьяна ответила: «Где ты жил, там и будешь жить — в мамином доме».

26 мая 2013 года я освободился и поехал домой. Соседка, Надя Параева, меня «обрадовала», сообщила, что моя сестра продала дом.

Я попытался с сестрой. Она спросила меня, какая мне разница, продала она дом или нет, где я буду жить, ей всё равно, а деньги за половину дома, если она мне их отдаст, я, мол, пропью.

Я подал иск в суд, но суд мне отказал — мол, я своевременно не обратился за наследством. Нотариус Золотарёв, который оформил наследство, в разговоре со мной удивлялся — такое простое дело не удалось выиграть.

Сестра, Тищенко (Красилова) Татьяна Леонидовна, когда я к ней обращаюсь, требуя купить мне домик, комнату или снять квартиру, отвечает мне отказом, и даже угрожает привлечь меня к уголовной ответственности за вымогательство. Между тем, я, как бывший осужденный, в настоящее время нахожусь под надзором, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции должны контролировать, нахожусь ли я дома в ночное время. В настоящее время я живу у товарища, но могу оказаться бомжом. 23 декабря на основании рапортов участкового судья Имансакипова уже назначила мне условное наказание за уклонение от надзора. Что мне делать в такой ситуации, я не знаю. Может быть, у моей сестры после прочтения данного письма проснётся совесть, она вспомнит наш совместный разговор с матерью в 1997-м году и как-то мне поможет. В конце концов, домик или комнату сейчас можно снять за 3-4 тысячи рублей в месяц. Татьяна, имей совесть!