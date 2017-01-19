Малолетний ребенок отравился угарным газом по вине пьяного отца

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Горно-Алтайска. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 ноября 2016 года у себя в частном доме в городе Горно-Алтайске 43-летний мужчина употреблял спиртные напитки вместе со своим 35-летним братом. В доме также находились двое сыновей обвиняемого в возрасте 4-лет и 2-месяцев. В ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения закрыл задвижку дымохода отопительной печи и лег спать, в результате в доме произошло образование окиси углерода, пишет сайт Следкома РА.

В утреннее время 2 ноября 2016 года мужчины проснулись и почувствовали признаки отравления, о чем сообщили по телефону родственникам. По прибытию родственница обнаружила мертвым 4-летнего мальчика, 2-месячного мальчика и мужчин госпитализировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать детей в момент произошедшего находилась на стационарном лечении в больнице.

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.