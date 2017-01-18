Лето взаперти…

Больше чем полгода назад Горно-Алтайск потрясла весть об аресте Виктора Облогина, но многим казалось, что это все-таки ошибка и этот арест ненадолго, хотя он и был представлен как домашний, но в чем же оказался виновен мэр города? Я не буду, да и не могу вдаваться в подробности, потому что в кое - каких вопросах совсем некомпетентна, а писать неправду не умею да и не в моих это интересах. Но мне хочется рассказать об Облогине таком, каким я его знаю за свою бытность журналистом…

А надо сказать, что мне он всегда представлялся человеком очень деятельным и справедливым, хотя и приходилось подчас слышать о его грубости, резкости в отношениях с подчиненными, но часто бывая и на планерках, и на городских сессиях, согласиться с этим никак не могу, таким я его не знала. Разве только если справедливые замечания можно назвать грубостью, но это же не так… А на критику кто же обижается, к тому же, если она и вправду справедливая?

Однажды, лет десять или чуть больше тому назад, я сама напросилась на то, чтобы провести с ним весь рабочий день, задумав статью "Один день с мэром города". Стоял один из жарких летних дней августа, я пришла в Администрацию города, как и все, ровно к восьми часам утра. Виктор Александрович был уже на работе и успел решить много проблем… А потом началось что-то невообразимое по моим понятиям, в таком темпе я жить не привыкла, хотя тоже успевала за день переделать массу разных дел, но тут было что-то! Мы побывали за этот день в разных уголках города начиная от площади, не миновали и гардинно-тюлевую фабрику, которая тогда уже доживала последние дни, сдавая в аренду свои многочисленные помещения, посетив и школу № 7, и несколько строительных площадок, и городской стадион, и везде очень быстро и оперативно проводились рабочие планерки, решались важные проблемы… "Вот это темпы!" - думалось мне, когда я с трудом поспевала за Виктором Александровичем, а ему хоть бы что! Ну, конечно, он же спортсмен, человек закаленный, не то что я… Даже летать способен, пусть только на дельтаплане, но все-таки… Последним этапом этого дня была планерка в районе шестого гастронома, где осваивались новые бордюры на тротуарах, там мы и расстались, он спросил меня только: "Ну как, не устали?" А что я могла ответить? Устала - не то слово, скорее, я была восхищена, неужели он живет в таком темпе каждый день? "Еще и покруче бывает!" - засмеялся Виктор Александрович.

А совсем недавно я перечитала свою статью "Открытие месячника пожилого человека", написанную тоже несколько лет назад, и мне хочется привести оттуда некоторые отрывки, достойные внимания: "А сегодня на этом празднике еще присутствуют представители власти - Глава республики Александр Васильевич Бердников, что редкость на городских мероприятиях, и мэр города Виктор Александрович Облогин, их речи, которыми начинается праздник, дополняют друг друга. В такой день негоже говорить о делах, слова должны быть такими, чтобы дошли до сердца каждого из присутствующих в зале. "Вот смотрю сегодня на ваши такие счастливые и радостные лица, и язык не поворачивается назвать вас пожилыми, - начинает свое выступление Глава республики. - Какие же вы пожилые? Вы еще любых молодых за пояс заткнете!" Произносит Глава региона и хвалебные слова в адрес мэра города Виктора Облогина, которого вполне искренне называет "отцом города", да, большинство горожан считают, что их мэр - лучший, недаром он на своем посту находится уже так много лет.

Выступает Виктор Облогин, который начинает свою речь такими простыми словами: "Сегодня праздник, так не будем говорить о делах… А после таких слов Александра Васильевича мне вообще трудно выступать… (Голос из зала: "Заслужил, чего там!") Об отношении Виктора Александровича к ветеранам, труженикам тыла, да вообще к пенсионерам знают все в городе, мне даже иногда кажется, что он помнит поименно каждого из пожилых людей города, кто где живет, какие у кого проблемы, это не удивительно, ведь город наш маленький, но его отношение к людям солидного возраста заслуживает уважения, и оно проявляется не только во время месячника пожилого человека. Знать, не очерствел душой, как иногда случается с людьми, которые достигли чинов высоких, и за это ему от всех горноалтайцев большое спасибо! Это я слышу реплики в зале, и ни одной отрицательной, как бы там ни было, но почитателей Виктора Облогина у нас много, в этом прав Александр Бердников. И сейчас мне непонятно, что же, тогда Александр Васильевич просто обманывал?

А в мае 2010 года на конференции президиума Совета ветеранов было предоставлено слово и нашему мэру, который дал краткую характеристику положению дел в городе, он пообещал ветеранам организовать экскурсию по городу на автобусах специально для них (громкие аплодисменты), чтобы показать, как изменился город за последние годы, показать окраины города, микрорайоны с красивыми названиями улиц, например, "Мерзлая вишня", и там уже рассказать более подробно об этих изменениях. Всем должно быть понятно, что главное направление в городе сегодня - это газификация, много котельных уже переведено на газ, в городе стало чище, легче дышать, стал иным и уровень жизни горожан: отопление, горячая вода в частных домах - это все замечательно. Но до сих пор остается актуальной проблема с местами в детских садах, рождаемость растет, ежегодно прибавляется около сотни ребятишек, молодые семьи перебираются в город из районов, остается только надежда на то, что, в конце концов, Правительство России повернется к нашей республике лицом и окажет финансовую помощь в строительстве школ и детских дошкольных учреждений. "Задачи на будущий год у нас немалые, - говорит мэр города, - надо решать и вопросы строительства дорог, уходить от старых методов подсыпки гравием к асфальтированию. Нужно благоустраивать дворы, больше строить новых домов, чтобы цена на квартиры была более доступной. И все-таки сейчас вы видите город в тепле и чистоте, и я вам гарантирую, что не произойдет никаких сбоев и в будущем году. А пока позвольте пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья, ведь это самое главное". В этих словах тоже звучит забота о людях… И экскурсия все-таки была организована с ветеранами по городу, в которой и я принимала участие, и снова были многочисленные остановки в разных местах, во время которых Виктор Александрович подробно и обстоятельно рассказывал всем, каким станет наш город… Хотя и сейчас уже немало плюсов: город содержится в чистоте и порядке, установлено 160 контейнеров, ремонтируются дороги с асфальтовым покрытием, и 57 тысяч метров- с гравийным. Большая работа ведется по безопасности дорожного движения, по озеленению города. Автобусные маршруты проложены по всем микрорайонам, эта работа идет на пользу всех жителей города.

А проблема очистных сооружений? "Дышите глубже - проезжаем Сочи", - эта поговорка стала притчей во языцех. Если не обращать внимания на эти "мелочи", то город, да, развивается… Но есть еще просьба педагогов по Жилмассиву, где проживает 18 тысяч жителей, то есть третья часть жителей, много школьников, и всего один спортзал, а с увеличением количества часов на спортивную работу спортзалов не хватает нигде, подумать еще о строительстве спортзалов. Школы, садики… Город буквально задыхается от их нехватки. Надо построить 30 садиков за год, чтобы очередь сравнялась с допустимой. Рождаемость увеличилась, а садиков больше не стало. Сказали "А", позабыв сказать "Б"… Надо не просто говорить, но и действовать, есть смысл, считают депутаты, провести по садикам парламентский час, потому что далеко не все у нас в розовом цвете, есть и негатив, нужен план действий. Виктор Облогин отвечает на вопрос о молодежи, они уже начали разработку проекта по дискотеке и клуба по интересам, это в городском парке. И все бы ничего, но нет паровоза, который бы этот воз тащил. Следует обратить внимание заведующему отдела культуры города и заместителю мэра по социальным вопросам на эту проблему, это их прямая обязанность, и никто за них ее выполнять не будет. Район жилмассива, согласен мэр, надо усиливать, но строительство новой школы пока не предусматривается. Не так легко и просто решить проблему с повышением зарплаты педагогам, средств нет, а государство как будто и не видит эту проблему, отвернулось и надо выход искать самим.

Нет ничего нового и по проекту будущего зоопарка, но в любом случае, эту землю ни под какое строительство отдавать нельзя, там живительные родники, там лесные посадки, значит, надо добиваться, потому что зоопарк привлечет внимание к городу приезжих туристов и сделает его еще привлекательнее.

Много вопросов успел решить на своем посту Виктор Облогин, но жаль, что не все, а то, что он душой всегда болел за город и людей, в нем живущих, ясно, как день… Со многими пенсионерами и ветеранами мне удалось переговорить за это время, и никто, никто из них не верит в виновность Облогина, не верю и я, хотя и приходится слышать, что ему от "кормушки" оторваться трудно, как и многим другим чиновникам, но вот сейчас после прочтения обращения инициативной группы в защиту Облогина, я лишний раз уверовала в его невиновность, кто бы что ни говорил, а поверить в его "преступления" просто не получается. Не такой это человек, ведь он поднялся от простого слесаря до главы города, да и на разных встречах с ветеранами неоднократно говорил, что и особняк свой строит на законных основаниях, по ипотеке, и мог бы отчитаться за каждый рубль, затраченный на это строительство.

Интересно, что в день образования инициативной группы Виктор Облогин заявил о намерении объявить голодовку. "То, что сегодня происходит со мной, всенародно избранным мэром Горно-Алтайска, проработавшим в этой должности более 25 лет, я расцениваю как произвол и преступление со стороны правоохранительных органов Республики Алтай по отработке заказа криминальной группировки и «власть имущих», - заявил Виктор Облогин. - Убежден - эти люди любой ценой пытаются дискредитировать меня, отстранить от политической и хозяйственной деятельности с целью захвата муниципального имущества и расстановки своих людей. Часть этих целей уже реализуется, и я уверен - в дальнейшем эти события будут носить крайне негативные последствия для жителей города. В сложившейся ситуации я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину назначить объективную служебную проверку и передать мое дело для рассмотрения за пределы Республики Алтай в вышестоящие правоохранительные органы. Если мое заявление останется без реагирования соответствующих ведомств, в знак протеста против произвола, беспредела и беззакония, творимого правоохранительными структурами в РА, я объявляю бессрочную голодовку".

Да и я думаю так же, что Облогина попросту выживают, клевещут на него, ищут разные уловки, в том числе и следственные органы придумывают то одну причину, то другую, о чем подробно и обстоятельно изложено обо всем этом сфабрикованном деле против Облогина в обращении инициативной группы, и не поверить этому просто невозможно. Ну а держать такого деятельного человека в домашнем заточении просто преступление! Он же не убийца, не бандит с большой дороги, а человек, много лет приносящий своему городу только пользу. А сегодня даже снег вовремя не убирается, и никто не сможет заменить опытного мэра на этом ответственном посту. И да восторжествует истина!

Ваша Татьяна Колосова