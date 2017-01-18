"Дом холодный и качается, как при землетрясении"

Галина Ивановна Гуляева, проживающая в доме №137 по проспекту Коммунистическому, уже не в первый раз обращается в редакцию и просит озвучить проблемы своего дома. Примерно год назад мы поднимали эту тему, но ничего не изменилось, а наоборот, стало хуже. В квартире №7, где проживает Галина Гуляева, появились насекомые, от которых невозможно избавиться, что, возможно, послужило причиной того что хозяйка весь год болела.

"Еще в 2004 году комиссия признала, что дом в плохом состоянии, - рассказывает Галина Гуляева. - В 2006 году поставили новые рамы, но из стены дома, которая, видимо, была прогнившей, посыпались стружки и опилки. На первом этаже установили новые стенные блоки, а до второго дело не дошло - денег, говорят, не хватило, - и у меня в квартире очень холодно. К тому же зачем-то заменили нормальную входную дверь, теперь она из двух половинок, и стало гораздо холоднее".

Вообще, проблем у этого дома очень много, как считают его обитатели, это старое кирпичное здание постройки первой половины ХХ века давно пора признать аварийным и ветхим и снести.

В квартире у Галины Гуляевой очень высокая влажность, что подтверждается неоднократными актами обследования Центра гигиены и эпидемиологии.

"В прошлом году снесли наши старые сараи и поставили гаражи. Причем мне обещали, что дадут место и построят новый сарай. У меня вторая группа инвалидности, пенсия маленькая, я отношусь к категории "Дети войны", меня уверяли, что мне точно выделят место и построят новый сарай. А потом выяснилось, что там будут только гаражи, причем не для жителей нашего дома, а для посторонних, "богатеньких". Четыре двухэтажных дома, и у всех были сараи, а теперь сараев нет, у меня дома стоят железяки, которые должны быть в сарае. Но самое плохое, что когда убрали сараи, сливную канаву подвели ближе к дому, чтобы было больше места для машин.

Канава была перенесена ближе к дому, чтобы возле гаражей было сухо. Теперь вся вода под домом. И в результате дом заполонили мелкие насекомые. Их так много, что подоконник и вся стена черные от насекомых, а они все ползут и ползут с улицы. Травить бесполезно. Я вызывала санэпидстанцию".

Прошлым летом наша собеседница получила травму во дворе дома, поранилась о колючую проволоку, и потом рана не заживала целый год - "из-за того,что большая влажность и много насекомых", считает Галина.

"Я четыре раза лежала в кожном отделении и дважды в хирургии, так как кожное отделение было все лето на ремонте. Весь год по больницам. Диагнозы - хроническая посттравматическая экзема средней степени тяжести, острая микробная посттравматическая экзема". Женщина показывает документы, медицинские заключения.

Сложно, конечно, не будучи специалистом-медиком, утверждать, что состояние здоровья напрямую связано с состоянием дома, но имеются заключения Центра гигиены и эпидемиологии, где сказано, что параметры микроклимата в ее квартире не соответствуют нормам (отрывки из этих документов приводятся ниже).

Как утверждают жильцы, дом стоит на болоте, фундамент у него отсутствует, и порой строение качается, как при землетрясении. После визита Галины Гуляевой к главному федеральному инспектору по РА в 2014 году приходила комиссия от жилищной инспекции из трех человек. "После обследования нам неофициально сказали, что дом очень старый и надо добиваться, чтобы его признали аварийным. Они сказали: мы этого не написали, но на самом деле это так, - говорит жительница, ссылаясь на бывшего специалиста отдела капитального строительства, председателя комиссии Канищева. - А они решили железом закрыть крышу в прошлом году. Зачем? Дом аварийным признавать надо, а не показуху устраивать. Когда с крыши сбрасывали доски с гвоздями, мы видели, что ни одной гнилой доски нет. Только деньги зря потратили".

В предоставлении квартиры пожилой женщине, естественно, администрация города отказывает. Вот уже 10 лет она ходит по инстанциям и пытается привлечь внимание к состоянию своей квартиры и всего дома.

"Комиссии приходят и видят, что жарко, топят хорошо, но при этом от стен идет холод, и от пола тоже. Тепло распределено очень неравномерно, по колено холодно. Домком непонятно когда и кем выбрана, она не работает, вообще в нашем доме из 21 квартир только в половине живут хозяева, остальные заняты квартирантами. Дом построен по документам в 70-х, но в кадастровой палате на него вообще никаких документов не обнаружено. По нашим данным, он построен в 40-е годы. Помогите добиться, чтобы наш дом признали аварийным. Мы уже письмо с подписью 13 жильцов направили в прокуратуру, пока никакой реакции".

Из официальной переписки Галины Гуляевой.

16 ноября 2015 года. Главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Г.С. Архипову. "Я проживаю в аварийном общежитии, где из-за ветхости оконных рам, пустот в стенах и подоконниках постоянно сырость и холод. В 2014-2015 годах ваше заключение по моей квартире было такое: высокая влажность, проживать нельзя. Дом стоит на болоте, построен в 40-х годах, его нужно признавать аварийным. В ноябре 2015 года на кухне на стенах и подоконнике появились мельчайшие насекомые. Прошу Вас помочь мне".

27 декабря 2016 года. Директору УК "Центральная". "Прошу сделать ремонт наружной двери. Там две половинки, они не подходят друг к другу, через щели идет с улицы холодный воздух. Двери практически не закрываются, из-за чего в квартире холодно".

Из экспертного заключения №1385 от 15 июля 2014 г. "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай". "Деревянные конструкции пришли в ветхое состояние, оконные рамы и полы имеют щели. На стенах комнат трещины, штукатурка местами отпала. Владелица квартиры Г.И.Гуляева проживает одна, поддерживать в нормальном состоянии квартиру физически не в состоянии. Условия проживания в квартире №7 по пр. Коммунистическому, 137, не соответствуют Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". Эксперт по общей гигиене А.И. Коробко.

Из экспертного заключения №1634 от 29 июля 2015 года "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай". "Жилой дом 1940-х годов постройки, ветхий, ни текущему, ни капитальному ремонту не подвергался… При санитарно-гигиеническом обследовании выявлено: на оконных рамах имеются щели. На подоконниках следы плесени. На стенах комнат местами имеются трещины. На потолках штукатурка местами отпала. В доме ощущается резкий запах сырости. Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в квартире не соответствуют требованиям СанПиН". Врач-эксперт А.И. Коробко. Технический директор И.М. Тегерикова.

Из заявления на имя мэра города В.А. Облогина от 1.02. 2016 года. "В моей квартире на окнах насекомые. Они появились после того как осенью выкопали канаву для гаражей. Дом стоит на болоте, канава под домом… В квартире высокая влажность. Из подоконника высыпались опилки. Прошу сделать ремонт наружных дверей, они неплотно закрываются… Дом требует капитального ремонта".

Из коллективного обращения в Прокуратуру республики Алтай от жителей дома (13 подписей) 18 августа 2015 года. "Просим признать наше солдатское общежитие аварийным".

Подготовила Александра СТРОГОНОВА