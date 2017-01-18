Пир во время чумы. К празднованию Дня России в Горно-Алтайске надеются завершить строительство Центра спортивной акробатики

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел выездное рабочее совещание на месте строительства Центра спортивной акробатики в Горно-Алтайске. На сегодняшний день все строительные работы идут по установленному графику, сообщает сайт правительства РА. В частности, выполнен каркас здания на 80%, завезены сэндвич-панели, ведется монтаж стен, смонтированы инженерные сети.

Центр спортивной акробатики представляет собой Т-образное здание с чердаком и подвалом. Высота зала акробатики составит 8 м, высота помещений первого и второго этажа - 3,6 м. На первом этаже расположатся фойе, гардероб, зал акробатики размером 42 х 24 м с местами на 100 зрителей, тренажерный зал, подсобные помещения. На втором этаже предусмотрены зал для хореографии, комната отдыха спортсменов, помещение для приема пищи, зона для родителей, подсобные помещения.

Сметная стоимость объекта составляет порядка 160 млн рублей. В 2016 году на строительство выделено 114 522,5 тыс. рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 108 млн рублей, из республиканского бюджета - 6,5 млн руб.

Вот только центра спортивной акробатики нам и не хватало! Всё у нас есть, все дороги заасфальтированы, в Усть-Кан и в Усть-Коксу можно по сплошному асфальту ехать хоть через Чакыр, хоть через Ябоганский перевал, в республике растут чрезвычайно рентабельные, высокотехнологические производства, которые сделали нас регионом-донором?!

Увы, ничего этого нет! И не предвидится при нынешней власти, при власти распильщиков - копателей «алтайских ям», при власти «команды проходимцев», пирующей над нашей бедной республикой «во время чумы»!