Осторожно пешеход. В горно-Алтайске водитель скрылся с места ДТП

В Горно-Алтайске около 21:40 часов, в районе дома № 53 по проспекту Коммунистическому, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом, допустил наезд на пешехода – горожанку 1967 года рождения. В момент наезда женщина стояла на накопительной площадке для пешеходов и ждала разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу по регулируемому пешеходному переходу, передает сайт МВД по РА.

Водитель, допустивший наезд на горожанку с места происшествия скрылся. С полученными травмами пострадавшая обратилась в приемный покой Республиканской больницы, не госпитализирована.