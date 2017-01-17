В Республиканскую больницу с ножевым ранением был доставлен крупный полицейский чин

Как сообщил наш источник, вчера, 16 января около 21 часа вечера в Республиканскую больницу с ножевым ранением в пах поступил человек по фамилии Болотов, судя по всему, крупный руководитель местных правоохранительных органов. Известно со слов источника, что колото-резаную рану мужчина получил в рабочее время, якобы, сорвался нож в момент, когда он резал колбасу.

О степени серьезности повреждений практически ничего не известно (известно только, что пациент поступил в хирургию, в настоящее время прооперирован, то есть, рану как минимум зашивали). По данным источника, сразу после поступления пациента в стационар, к ресбольнице подъехали два внушительных джипа, из которых выгрузились не менее внушительные джентльмены в гражданском и, предъявив удостоверения сотрудников республиканского Следственного комитета, поинтересовались, много ли человек введены в курс произошедшего с Болотовым и велась ли запись на камерах видеонаблюдения, установленных в медучреждении. И последний штрих. При поступлении у пациента были взяты анализы, в т.ч. крови. Кроме прочего, определялся уровень алкоголя в крови. Так вот, по данным источника, результаты анализов ИЗЪЯТЫ. Такие дела. Рана в пах - это, конечно, то, что и врагу не пожелаешь, но тут явно идёт попытка замять какое-то ЧП.