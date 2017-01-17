В столице региона пешеход попал под колеса автобуса

В Горно-Алтайске около 18:00 часов, в районе дома № 68 по проспекту Коммунистическому, горожанин 1990 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ-320540", допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу, говорится на сайте МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.